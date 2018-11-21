ÇUMRA’DA HAYDİ BİL BAKALIM HEYECANI
Medeniyet Okulu projesi kapsamında Çumra Belediyesi ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında koordine edilen Ortaokullar arası Haydi Bil Bakalım bilgi yarışması başladı.
Çumra Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesinde düzenlenen Haydi Bil Bakalım yarışmasına Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, yarışmaya katılan okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.
Düzenlenen ilk programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız’ın konuşmasının ardından konuşan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz;
Bugün özel bir gün Peygamber Efendimizin doğum günü ve bu haftada Kutlu Doğum haftası, biz onun için Allah’a hakkıyla kul, Peygamber efendimize de hakkıyla ümmet olmak için yaşıyoruz. Bu dünya bir imtihan dünyası ve bizlerde bu imtihanın birer parçasıyız ve bize ilk emri yerine getirmek için okuyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz. 53 mahallemizin içerisinde 100’e yakın okulumuzun yarışarak Haydi Bil Bakalım yarışmasında kim birinci olacak, daha sonra Haydi Konuş Bakalım da kim birinci olacak onu belirliyoruz. Yarışmalarımız bunlarla sınırlı değil tabi Diriliş Gençliği, Diriliş Anneleri Temel Dini Bilgiler sınavlarımızı düzenleyerek dereceye giren kardeşlerimizi ve annelerimizi Umre’ye Peygamber Efendimizin doğduğu yere gönderiyoruz dedi ve bu yıl 9 annemizin ve 3 liseli gencin Umre’ye gideceğini sözlerine ekledi.
Başkan Oğuz Haydi Bil Bakalım yarışmasında bu yıl inşallah Çumra’mız Konya’da birinci olacaktır diyerek tüm okullara başarılar diledi ve son olarak Tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederek hayırla vesile olmasını diledi.
M.SARIKULAK
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