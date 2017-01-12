Çumra’da Kar Temizleme Çalışmaları Sürüyor

Konya’nın Çumra İlçe Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezi ve dış mahallelerde yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber olan Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz ve Fen işleri ekipleri ilçenin ana arterleri ve caddelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Yol çalışmalarının yanı sıra kaldırımlarda da araçlar ve belediye görevlileri tarafından beden gücüyle kar temizliği gerçekleştiriliyor. Ekipler bir yandan iş makineleri ile kar temizliği çalışmaları yaparken, buzlanmaya karşı da tedbir alınıyor. Özellikle şehir merkezinde ana caddeler ve buzlanma riski oluşturan her noktada tuzlama ve solüsyon çalışması gerçekleştiriliyor. H.ARSLANTAŞ