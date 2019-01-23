ÇUMRA’DA KARNE HEYECANI

2018 2019 Eğitim Öğretim Yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle Okçu Şehit Mehmet Kefeli İlkokulunda karne töreni düzenlendi.

Törene ilçe kaymakamı Hüseyin Ece, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, şube müdürleri, mahalle muhtarı katıldı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular.

Kaymakam Hüseyin Ece öğrencilere karnelerini vererek bol bol dinlenmeleri ve kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız yarıyıl tatil mesajı yayınladı;

“Sevgili Öğrenciler, değerli meslektaşlarım ve saygıdeğer velilerimiz..Bir eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlamış bulunuyoruz.Günümüz ihtiyaçlarını karşılamaya dönük sürekli güncellenen müfredatımız, eğitim öğretimde kullandığımız teknolojik araçlar ve devletimizin sunduğu imkanlarla gitgide artan eğitim kalitemiz sizlere rekabetçi bir ortam sağladı.”

“Öğrenci ve öğretmenlerimiz velilerimizin de desteğiyle bu ortamı iyi bir şekilde değerlendirerek başarılı bir yarıyıl geçirdi.Bu Başarı öğrencilerin karnelerine yansıdı. Karnelerimiz aynı zamanda öğrencilerimizin veli ve öğretmenlerine ihtiyaç düzeyini de gösteren bir öneme sahiptir.Veli ve Öğretmenler olarak bizlere düşen karnelerdeki sonuçlar ne olursa olsun öğencilerimize güveni ve desteği esirgememeliyiz.Eğitim öğretime verdikleri katkılardan dolayı; Kaymakamımız Sayın Hüseyin Ece´ye; Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Oğuz´a, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerimize, okul müdürlerimize ve müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize ve eğitim personelimize teşekkür eder, huzurlu bir yarı yıl tatili geçirmenizi temenni ederim.”dedi.

M.SARIKULAK