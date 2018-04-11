ÇUMRA’DA KİTAP FUARI AÇILDI

Çumra Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında Çumra tarihinde bir ilk gerçekleştirilerek 1. Kitap Fuarı açıldı.

Çumra Belediyesi Altınpark Konferans Salonunda açılan ve 100’lerce yayın evine ait kitapların bulunduğu Çumra Kitap Fuarı 9-20 Nisan 2018 tarihleri arasında kitap okurları misafir edecek.

Çumra 1.Kitap Fuarı açılışında ilk sözü Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Celalettin Kıvrak aldı.

Kıvrak “İnanın çok heyecanlıyım. Çumra Belediye Başkanımızın sayesinde Çumra’da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu bir ilkti inşallah daha iyilerine doğru atılmış bir adımdır. Kitaplar beni her zaman heyecanlandırmıştır içeriyi görünce daha çok heyecanlandım umarım sizlerde aynı heyecanı yaşarsınız” dedi.

Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz ise ““En güzeli için geldiniz buraya kitap okuyacaksınız. Öğretmenleriniz var başlarınızda en büyüğümüzün büyük bir halifemizin bir sözü var “Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum” diye. Bunlar söz olsun diye değil elbette okuyalım, yaşayalım, hayatımız çehremiz değişsin. O dönemlerde esir olan karşı tarafa ceza olarak on tane çocuğa okuma yazma öğret esaretin bitsin deniliyor o ne güzel cezadır. Okuyacak öğrenecek çok şeyimiz var. Peygamber Efendimizin hayatı bizim hayatımız Siyer-i Neb-i bizim örnek alacağımız hayat ve içeride binlerce kitap var ve bu fuar bir ilk oluyor inşallah seneye daha büyüğünü daha güzelini yapalım. Niçin yapıyoruz Allah’ın Kur’an-ı Kerim’deki ilk ayeti İkra (Oku) diyerek başlıyor. Okuyalım öğrenelim ilçemize hayırlı olur inşallah” dedi.

Çumra 1. Kitap Fuarı Kur’an-ı Kerim okunması ve İlçe Müftüsü Bekir Yücelin duası ile açılışı gerçekleştirildi.

Çumra protokolünün ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Çumra 1.Kitap Fuarı 9-20 Nisan tarihleri arasında her gün akşam saat 20:00’a kadar açık kalacak. A.ARAN