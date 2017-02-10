Çumra'da Liseler arası münazara yarışması

KONYA (AA) – Medeniyet Okulu projesi kapsamında Çumra Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen liseler arası münazara yarışmasının final yarışması bugün yapıldı.

Çumra Belediyesi Düğün ve Kongre Merkezinde yapılan münazara yarışmasının finalinde Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çumra Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi arasında mücadele etti.

İlçe protokolünün tam kadro katıldığı final müsabakasını Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı.

Yarışmanın sonunda yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.