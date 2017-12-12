ÇUMRA’DA MÜNAZARA YARIŞMALARINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Medeniyet Okulu projesi kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen protokolle liseler arasında düzenlenen Münazara Yarışmalarında Çumra etabında yeni dönem başladı.

Çumra Belediyesi Düğün ve Konferans Salonunda Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Sedat Çumralı Mesleki ve Anadolu Lisesi arasında geçen kıyasıya mücadeleyi izleyen Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz; Yarışmanın başındayız ama hakikaten final izler gibi izledik. Her iki okulumuzda oldukça başarılılar. Konu Ülkenin gelişmesinde Özel sektör mü kamu yatırımlarımı önemlidir. Konuya bir parantez açalım az önce açıklandı. %11.1 oranla Dünyada en hızlı büyüyen Ülke olduk. Çin ve Hindistan bizden daha hızlı büyüyen ülkeler olurdu önceki dönemlerde ama 2017 yılının 3.çeyreğinde %11.1 ortalamayla en hızlı büyüyen ülke olduk.

Gençler kendinizin farkında olun Dünyanın gözü şuanda Türkiye’nin üzerinde Kudüs biliyorsunuz Amerika’daki baş zalimin oranın İsrail’in Başkenti olduğunu açıkladı. Artık kendilerini çok güçlü hissediyorlar, büyün islam dünyası savaş içerisinde ayakta kalan tek islam ülkesi Türkiye’dir. Elbette Kudüs’ünde arkasındaki hedef Türkiye’dir. Kendinizin farkında olun Müslümansınız, Müslüman bir annenin babanın evladısınız. Hem dininizin hem ilminizin hem de ulaşmak istediğini yerlere hedefinizi bir tık daha büyüterek daha fazla çalışarak daha güçlü olarak ulaşmanız lazım dedi ve öğrencilere başarılar diledi.

Kıyasıya geçen mücadelenin galibi Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.