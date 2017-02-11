Çumra’da Münazara Yarışmasının Galibi Belli Oldu

Medeniyet Okulu projesi kapsamında Çumra Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen Liseler arası Münazara yarışmasının final yarışması dün yapıldı. Çumra Belediyesi Düğün ve Kongre Merkezinde yapılan Münazara yarışmasının finalinde Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çumra Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi kıyasıya mücadele etti. Düzenlenen Liseler arası Münazara yarışmasına İlçede bulunan toplam 13 Lise katıldı. İlçe protokolünün tam kadro katıldığı final müsabakasını Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı.

Düzenlenen yarışmada ilk olarak sözü Program koordinatörü Adem Doğan aldı. Doğan konuşmasında; “Bu yarışmaların düzenlenmesinde, imkanların sağlanmasında ve gençlere verdiği değerden dolayı Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’a ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Final programında Çumra’lı öğrencilerden Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’a duygu ve düşüncelerini paylaştıkları bir video izletildi ve belediye başkanına çiçek takdiminde bulunuldu. Duygusal anların yaşandığı final programında konuşan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz;” Ne kadar güzel Allah sizlerden razı olsun en güzel kelime evlat, kardeş ve abi olarak beni görebilmeniz, ben her zaman aranızdayım ve aranızda da olmaktan gurur duyuyorum aranızda da olmaya devam edeceğim hakikaten hepiniz evladım yerindesiniz. Biz vefayı bir semt olarak yada bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var diye biliriz ama asıl vefa şudur arkadaşlar bize bu güzel nimetleri veren Eşrefi Mahlukat olarak kaşımızı, gözümüzü, kulaklarımızı, kalbimizi, böbreğimizi ve bütün organlarımızı bize karşılıksız veren Allah’a karşı günde 5 vakit secde den başka bir şey değildir vefa inşallah sizlerin yetiştireceği nesil vefalı bir nesil olur.” dedi.

Çumra Belediyesi Düğün ve Kongre merkezinde düzenlenen final yarışmasına katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı; “Yarışmaya katılan öğrencilerimizi tebrik ediyorum hakikaten çok güzel bir yarışma çıkarttılar. Fakat sevgili gençler buraya çıkabilmek konuşabilmek heyecanlanmadan duygularını ifade edebilmek en büyük başarıydı. Ama biz bu programı organize ettiği için, Konya’daki en güzel Münazara yarışmasını organize ettiği için Çumra Belediye Başkanımız Mehmet Oğuz Bey’e çok teşekkür ederim Allah Razı olsun kendisinden” dedi.

Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı’ya Çumra’ya olan hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı bir hediye taktim edildi.

Program Yarışmanın finalistinin açıklanması ve Protokol tarafından yarışmacıların ödüllerinin verilmesiyle son buldu. D.DOĞAN