ÇUMRA’DA ŞAMPİYON MEYDAN MAHALLESİ OLDU
Çumra Belediyesi olarak düzenlenen Mahalleler arası Futbol turnuvasının final müsabakası oynandı. Çumra Belediyesi tarafından yapılan yeni sentetik sahada oynanan müsabakanın kazananı Meydan Mahallesi oldu.
Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz yapmış olduğu açıklamada; Hem mahalle sakinleri, hem gençlerimiz arasında birlik beraberlik ve kaynaşmayı sağlamaktı. Yoğun bir katılımla geçen turnuvaya ilginin de yoğun olması bizleri oldukça memnun ettiğini ifade eden Başkan Oğuz, 2014 yılından günümüze kadar çeşitli alanlarda bir çok sosyal projeye imza attıklarını söyledi.
İlçe Belediye Başkanı Oğuz ilçeye spor alanında Yeni Sentetik Saha, 23 Halısaha, 3 bin kişilik yeni tribün, Erkekler ve Bayanlar Yüzme Havuzu, Gençlik merkezi gibi bir çok tesisin kazandırıldığını söyledi. Yapılan bu kadar tesisle birlikte bu tür turnuva etkinliklerinin düzenli olarak yapılamaya devam edeceğini sözlerine ekledi ve belediyemiz tarafından düzenlene turnuvaya katılan tüm mahalle takımlarına teşekkür etti.
Çumra Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası futbol turnuvasının final müsabakası Meydan Spor ile İzzetbey Spor arasında oynandı ve Meydan Spor’un 4 – 0 olarak rakibini mağlup etmesiyle Şampiyonluk kupasını mahallesine götüren taraf oldu.
M.SARIKULAK
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