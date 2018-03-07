ÇUMRA’DA SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKILIYOR
Çumra Belediyesi tarafından tarihinde ilk kez olan Çumra geçici Hayvan Barınağını hizmete aldı.
Kurulan Hayvan Barınağını yerinde ziyaret eden Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz şunları söyledi;
“Çumra Belediyemiz tarihinde ilk defa geçici bir hayvan barınağını yaptık ve hizmete aldık. Sokakta kaza geçirmiş veya başı boş hayvanları alıp tedavi sürecini başlatıyoruz. Başı boş hayvanların kısırlaştırılması ve aşılarının yapılması için bu barınağımızı kurduk. Burada toplanan başıboş hayvanlarımızın belli bir sayıya ulaşmasıyla birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim ediliyor ve kısırlaştırma aşılama işlemleri yapılıyor.
Tedavi süreci tamamlanan hayvanlar kulak küpeleri takılarak tekrar doğaya bırakılma işlemi gerçekleştiriliyor.
Bir hayvanı ömür boyunca kapalı bir alanda tutmanın doğru değil belli bir süre içerisinde tedavisi yapılarak doğal ortamlarına salınması gerekiyor. Hayvanlarımız şehirlerimizin bereketidir, bu işleri gönüllü olarak yapan kardeşlerimiz vatandaşlarımız var bizlerde şehir dışarısına beslenme noktaları oluşturduk gerek bizler gerekse gönüllü vatandaşlarımız bu alanlara gıda ve su bırakıyorlar Allah onlardan razı olsun. Ben buradan bu gönüllü vatandaşlarımıza ve Konya Hayvan Hakları Koruma Derneğimize teşekkür ediyorum dedi.”
Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz son olarak bu bakımı ve tedavisi tamamlanan hayvanlarımızı vatandaşlarımız tarafından sahiplenmek isteyen olursa belediyemiz veterinerlik hizmetleri bölümüzle iletişime geçebileceklerini sözlerine ekledi. D.DOĞAN
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