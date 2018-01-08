ÇUMRA’DA SPOR SALONU SAYISI 3’E ÇIKTI
Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, ilçede spor salonu sayısının 3’e çıktığını açıkladı.
Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, yaptığı açıklamada, 2014 mahalli idareler seçimlerinden önce ilçede, neredeyse kullanılamaz halde olan bir tane spor salonu olduğunu belirtti.
İlk olarak bu salonu, restore ederek kullanıma açtıklarını ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:
“Tabi bu salon ilçemize tek başına yetersiz geldiği için yeni spor salonları gerekiyordu. Yeni çok amaçlı ilk spor salonu inşaatına Alibeyhüyüğü mahallesinde başladık ve tamamlanmak üzere. Ayrıca lise düzeyi okullarımızın ortak kullanımı için Çaybaşı mahallesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde de bir salon yapıyoruz. Seçim çalışmalarımız esnasında, ‘herkese spor yaptıracağız’ diye bir söz vermiştik. Allah’a şükürler olsun ilçemize spor alanında tarihi yatırımlar yapıldı. Ben bu yatırımların ilçemize kazandırılmasında desteğini bizlerden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.”
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ÇUMRA’DA SPOR SALONU SAYISI 3’E ÇIKTI
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