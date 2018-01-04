ÇUMRA’DA SPOR TESİSİ YATIRIMLARI
Çumra Belediyesi, yatırım hamlesi başlatarak ilçedeki halı saha tesisi sayısını 18’e çıkarttı. Ayrıca 3 bin kişilik şehir stadyumunun inşaatı devam ediyor.
Konuyla ilgili olarak Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz şunları söyledi:
“2014 mahalli idareler seçimlerinden önce ilçemizde sadece bir tane halı sahamız vardı onun da brandası kullanılmaz hale gelmişti. İlk iş olarak bu halı sahamızın brandasını tamamen yeniledik. Daha sonra 12 mahalleden 53 mahalleye yükselen ilçemizin diğer mahallerinde de halı sahalar yapmaya başladık. Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek ilçemize seçim çalışmaları sırasında söz verdiği Güvercinlik Mahallemize bir halı saha kazandırdı. İlçe Belediyesi olarak bizde Karkın, Gökhüyük, Alibeyhüyüğü, Okçu, Dinek, Yenisu, Arıkören, Kuzucu, Avdul, Apa, Taşağıl, Türkmencamili, İçeriçumra, Küçükköy ve Büyükşalama mahallemize yeni halı saha yaptık.
Mahallemize yapmış olduğumuz halı sahalardan sonra ilçe merkezinde bir tane olan halı sahanın yetersiz olması nedeniyle bir tanede yeni sentetik saha yaptık. Sentetik sahayla birlikte ilçemizde toplam halı saha spor tesisi sayısı 18’e ulaşmış oldu. En büyük yatırımlarımızdan biri de 300 kişilik olan Çumra Şehir Stadyumu tribününü yıkarak 3 bin kişilik yeni bir tribün yapımına başladık. Bu çalışmamızda ise %90 oranında tamamlanmış oldu. Ayrıca şehir stadyumumuz çevresinde de yeni yürüyüş ve oturma alanları da oluşturarak halkımızın rahat bir nefes almasına imkan sağılıyoruz”
Başkan Oğuz, spor yatırımlarının süreceğini de aktardı.
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