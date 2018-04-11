ÇUMRA’DA TECRÜBE PAYLAŞIMI VE DİRİLİŞ GENÇLİĞİ SINAV HEYECANI

Çumra Belediyesi tarafından koordine edilen Tecrübe Paylaşımı konulu program kapsamında Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz ilçede eğitim veren okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz’un Çumra Endüstri Meslek Lisesi ve Çumra Cumhuriyet Anadolu Lisesi ziyaret etti.

Başkan Oğuz Endüstri Meslek Lisesi öğrencileriyle buluşmasında;

Çumra Belediye Başkanı olduğum andan itibaren sizler için mezun olduktan sonra sizler gibi kalifiyeli elemanların istihdam konusunda sıkıntı çekmemesini sağlamayı hedefledik. Çumra Organize sanayi bölgemizde açılan fabrikalar sayesinde sizler işsiz kalmamış olacaksınız inşallah şuanda Çumra Organize sanayi bölgemizde 450 kardeşimiz evine ailesine ekmek götürüyor ve bu sayı 2018 yılı sonuna kadar yeni açılacak fabrikalarla 1000 olmasını hedefliyoruz dedi.

Başkan Oğuz öğrencilere birde müjde verdi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ilçemizde misafir ettik kendisinden içerisinde yeni atölyelerin olduğu yeni teknoloji makinaların bulunduğu yeni bir Endüstri Meslek Lisesini Çumra Organize sanayi Bölgemiz içerisinde yapalım sözünü aldık başta sizlere ve ilçemize hayırlı olur dedi.

Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz Çumra Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileriyle de bir araya geldi. Ama burada ayrı bir heyecan vardı. Çumra Belediyesi ve İlçe Milli eğitim müdürlüğünün koordine ettiği ve tüm imkanların belediye tarafından karşılandığı Diriliş Gençliği Temel Dini bilgiler sınavı öncesi okul idaresi tarafından ve öğrencilerin talebi üzerine deneme sınavı yapıldı.

Gençlere seslenen Başkan Oğuz; Geçtiğimiz yıl 4200 kardeşimizin kaldığı sınav sonunda 7 kardeşimizi Umreye gönderdik ama sloganımız Kaybedeni olmayan bir yarışmaydı bugün sizlerde geçen yıl yarışmayı kazanan öğrencilerimizin yüzünde gördüğüm ışığın aynısını görüyorum dedi ve bugün yapılacak deneme sınavında ve genel sınavda başarılı olacağınıza inanıyorum dedi.

Başkan Oğuz Çumra Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerine de bir müjde verdi.

Arsası belediye tarafından karşılanarak yapımı tamamlanan okulumu gerçekten güzel oldu güle güle kullanın inşallah ama bahçe düzenlemesinde bir eksiğimiz var halı sahamız yok inşallah önümüzdeki hafta okul bahçemize bir adet halı sahamızın yapımına başlıyoruz dedi.

Öğrencilerden yoğun ilgi gören Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz gençlerimiz için ne yapsak azdır sonuna kadar gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz dedi.

Sınav heyecanını yaşayan öğrenciler ise bu sınavı düşünen ve tertip eden herkese teşekkür etti.A.ARAN