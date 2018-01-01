ÇUMRA’DA ‘YEREL BULUŞMALAR’ DEVAM EDİYOR
Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, 2014 Mahalli İdareler seçimleriden hemen sonra başlattığı “Yerel Buluşmalar” programlarını sürdürüyor. Başkan Oğuz, ilçe için yapılacak tüm yatırımlarla ilgili vatandaşlarla istişarelerde bulunarak, çalışmaları onların talepleri doğrultusunda sürdürüyor.
Yerel Buluşmalar programı kapsamında esnaf ziyaretleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtar toplantılarına katılan Oğuz, Bardakçı, Bağlar, Hürriyet, Yenidoğan, Bakkalbaşı, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Kuzucu, Büyükaşlama, Dedemoğlu, Karkın mahallelerinin ardından son olarak Alemdar Mahallesini ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Başkan Oğuz “2014 mahalli idareler seçimlerinden hemen sonra başladığımız ziyaret ve istişarelerimize devam ediyoruz. Her hafta ayrı bir mahallede istişare toplantısında vatandaşlarımızla buluşuyoruz.
Bu istişareler sonrasında mahallemiz için, ilçemiz için ihtiyaçlarımızı tespit ederek buna yönelik hizmet üretiyoruz. Ayrıca mahalle ziyaretlerimizde o mahalle için yaptığımız hizmetleri ve yatırımları yerinde inceleyerek, eksiklikler varsa onun giderilmesi noktasında çalışma başlatıyoruz. 2014 Mahalli idareler seçimlerinden bugüne kadar elimizin değmediği mahallemiz kalmadı. Hükümetimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyesi olarak ilçemizin uzun yıllarda alabileceği hizmetleri görev süremiz içerisinde Çumra’ya kazandırdık. Bu hizmetleri kazandırırken hep istişare ettik. İstişarelerimizi sürdüreceğiz.” dedi.
Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’un “Yerel Buluşmalar” programına mahalle muhtarları ve Ak Parti Mahalle temsilcilerinin yanısıra belediye birim amirleri de katılıyor.
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