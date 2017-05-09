Çumra'da yol yapım çalışmaları

KONYA (AA) – Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Çumra Kaymakamı Uğur Kalkar ve Karayolları Konya 3. Bölge Müdürü Turgut Aydın, Çumra Belediyesi ile Gökhüyük Mahalle muhtarlığı tarafından koordine edilen yemekte, vatandaşlar ve karayolları çalışanları ile bir araya geldi.

Yemekte konuşan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Karayolları Bölge Müdürlüğünün Çumra-Beylerce-Gökhüyük yolunun genişletilerek sıcak asfaltla kaplanması başta olmak üzere, diğer çalışmalarıyla ilçede tarih yazdığını söyledi.

100 yıldır bu kurumun ve bu yolların olduğunu ama çalışmaların hep yetersiz kaldığını ifade eden Oğuz, “Çumra’da birçok yatırım gerçekleşti. Bu yatırım ve desteklerden dolayı 65 bin nüfuslu ilçem adına Karayolları Bölge Müdürümüze ve hükümetimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde el ele verince birçok yatırım hayata geçiyor.” diye konuştu.

Kaymakam Kalkar ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yemek programının ardından ilçede yapılan yol yatırımlarını incelendi.

İncelemelerde konuşan Karayolları 3. Bölge Müdürü Aydın’da ise geçen yıl Çumra-Beylerce-Gökhüyük-Karaman yolunda genişletme çalışması yapıldığını hatırlattı.

Bu yılda bu yolların sıcak asfalt çalışmasını tamamlayacaklarını belirten Taner, şunları kaydetti:

“Yine bu yıl Çumra Belediyemizle iş birliği içerisinde Çumra-Güvercinlik-Karkın-Ovakavağı yolumuzda genişletme çalışmalarımıza başladık. İnşallah en kısa sürede genişletme çalışmasını tamamlayarak, asfaltlama çalışmasına başlayacağız. Belediye başkanımızın da az önce ifade ettiği gibi birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece hizmetler noktasında çalışmalar daha da verimli hale gelecektir. Yol yatırımlarının Çumra’ya hayırlı olmasını dilerim.”