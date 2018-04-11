ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİ
Çumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı.
Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. Bu projemizin bu yıl 4.yılındayız ve gençlerimizle her hafta gezilerimizi düzenlemeye devam ediyoruz.” dedi.
Gezilerde havaların ısınması ve öğrencilerin sınav durumunu göz önünde bulundurduklarını aktaran Başkan Oğuz, “Gezi programı kapsamında ilçemizde bulunan 9 bin yıllık şehir olan Çatalhöyük başta olmak üzere Konya’mızda bulunan tarihi mekanları ve Bursa ve Çanakkale’yi geziyoruz. Projemizin esas amacı ise günümüz dünyasında gerçekleşen tüm gelişmeler ile birlikte bireyi, aileyi, toplumu ve tüm insanlığı tehdit eden problemleri ancak erdemler, faziletler ve değerlerimiz ile çözebileceğimiz için bu erdemlerin tarihi ve kültürel mirasa dayandığı, tarihi mekanlar ve şahısların gezilerek yerinde görülüp incelenmesiyle, elde edeceğimiz değerlerin işleneceği bir gezi olmasıdır. Her seyahatle birlikte 40 genç birbiriyle kardeş olduklarının bilincine ulaşmaktadır. Bölgemizdeki farklılıklardan olan dağlısı, Türkmeni, Yörüğü, Kürdü, göçmeni ve ovasıyla hepimizin kardeş olduğu vurgulanmaktadır” dedi.
40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri programı kapsamında bu hafta Alibeyhüyüğü Anadolu İmam Hatip lisesi ve Karkın Çok Programlı lisesinde okuyan kız öğrencilerini misafir eden Çumra Belediyesi gezi programı kapsamında Çumra Çatalhöyük, Konya Nüma Panaroma müzesi, İrfan Kültür Merkezi, şehitlik, Mevlana, Camlı Köşk, Meram Tavus Baba Türbesi, Sille ve Sille Barajı gezilerek gençlerin hem bilgilenmesi hem de rahat bir gün geçirmesi sağlamış oldu.
Geziye katılan öğrenciler Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’a teşekkür etti.M.SARIKULAK
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ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİ
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