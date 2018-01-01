ÇUMRADAN MAZLUMLARA YARDIM TIRI

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Çumra temsilciliği Çumralı hayırsever ve gönüllülerin destekleri ile Suriye’de mevcut şartlardan dolayı, hayatlarını devam ettirebilmek için gerek Türkiye’nin bazı bölgelerine gerek de sınırdaki kamp alanlarına hayatlarını ve sahip oldukları tüm şeyleri geride bırakarak, memleketlerini terk eden mazlum, mağdur ve mülteci Suriyeli kardeşlerinin olmazsa olmaz ihtiyaçlarından yemek ihtiyacını gidermek ve bu konuda kardeşlerine destek olmak için bir tır un yardım gönderdi.