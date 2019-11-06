Çumralı “genç pedallar” şampiyonluğu göğüsledi

KONYA (AA) – Çatalhüyük Çumra Belediyespor Bisiklet Takımı ve Genç Milli Erkek Bisiklet Takımı Başantrenörü İsmail Uğurlu, "Sezon başından sezon sonuna kadar bütün yarışlarda Çatalhüyük Çumra Belediyespor Kulübü olarak 4 ayrı branşta genel klasmanda Türkiye şampiyonu olarak ulaşılması zor bir başarıya imza attık." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından geçen ay Aksaray'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda 15 ilden yaklaşık 400 sporcu pedal çevirdi.

Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aksaray'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 3 ayrı kategorinin 5'inde Türkiye birincisi, birinde ise Türkiye ikincisi olduklarını söyledi.

Bu başarıyla bütün kürsülere ambargo koyduklarını ifade eden Uğurlu, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Aksaray'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası ile sezonu kapatmış bulunuyoruz. Aksaray yarışlarında istediğimiz başarıyı elde ettik. Üç ayrı kategoride 5 Türkiye birinciliği, bir de Türkiye ikinciliği aldık. Sezonun son yarışının bitmesiyle 2019 yılının karnesi de çıktı. Sezon başından sezon sonuna kadar bütün yarışlarda Çatalhüyük Çumra Belediyespor Kulübü olarak 4 ayrı branşta genel klasmanda Türkiye şampiyonu olarak ulaşılması zor bir başarıya imza attık. Genç erkeklerde genel klasman birinci ve ikincisi, yıldız A ve B kategorilerinde genel klasman birincisi, yıldız B dağ bisikleti kategorisinde de birinci olduk. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, dağ bisikleti kategorisinde 14 yıl aradan sonra altın madalyayı Konya'ya tekrar kazandıran bizim sporcumuz oldu."

Konya'da yetişen sporcuların yine Konya'da kalması için elit bir takıma ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Uğurlu, alttan gelen çok iyi sporcularının olduğunu ve bunlarla Türk bisiklet sporunu çok daha ileriye götürebileceklerini aktardı.