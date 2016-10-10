Çumra’ya 300 Bin m2 Fidanlık

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçelerde düzenlediği yeşil alanların bitkisini Çumra Fidanlığında yetiştirecek. Toplam 300 bin metrekarelik alanda 31 bin metrekare piknik alanı ile meyve üretiminin yanı sıra ender bulunan süs bitkileri ve ağaç fidanları da yetiştirilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kendi süs bitkilerini kendisi üretecek. Konya merkeze en yakın ilçelerden Çumra’da kurulan fidanlıkta, meyve ve nadir bulunan süs bitkileri ile çeşitli fidan türleri yetiştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, lider şehir Konya’nın yatırımlarla büyürken, şehir estetiğinin de her geçen gün geliştiğini söyledi. Konya’nın 31 ilçesiyle birlikte yaşanabilir bir şehir olması için her türlü yatırımı yaptıklarını dile getiren Başkan Akyürek, “Bunun için imardan parklara, alt yapı yatırımlarından yol yapımına, alt ve üst geçitlerden tarihi eserlerin korunması ve restorasyonuna, su ve kanalizasyondan yeşil alan ve peyzaj çalışmalarına kadar her türlü yatırımı yapmaya gayret ediyoruz. Şehrimizi güzelleştirmek, özellikle şehrin vitrini konumundaki giriş ve çıkış yollarını görsel açıdan zenginleştirmek amacıyla peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarımıza önem veriyoruz. Bu kapsamda parklarımızı, ana arterler ve ara caddelerdeki refüjleri, çocuk oyun alanlarını, meydanlarımızın yeşil dokusunu korumak ve artırmak için çalışıyoruz. Bu amaçla Çumra’da kurduğumuz fidanlığımızda kendi süs bitkilerimizi ve meyve ağaçlarımızı yetiştirmeye başlıyoruz. Bu çalışma bütçemize katkı sağlayacağı gibi istediğimiz bitkiyi de dışarıya bağımlı olmadan yetiştirebileceğiz” dedi.

TOPLAM 300 BİN METREKARE

İçinde 31 bin metrekare piknik alanı da bulunan toplam 300 bin metrekarelik Çumra Fidanlığında meyve üretim bahçelerinde bodur ve yarı bodur elma, şeftali, erik ve nektarin ile kırmızı yapraklı akçaağaç, alacalı yapraklı akçaağaç, süs eriği, mavi ladin, leylandi, mavi servi, spiral servi, ponpon servi, tek top servi, primidal servi, süs elması, meşe türleri, kırmızı yapraklı erguvan, kırmızı yapraklı bulut ağacı, alıç türleri, mabet ağacı, amerikan sığlası, iğde üretilecek. İçerisinde sera alanı, bitki depolama ve bakım alanı, bitki saksılama ve yükleme alanı, alet ekipman deposu, otopark ve bitki sergileme alanı bulunan fidanlığın üretim planında ise, yurt dışından satın alınmak zorunda kalınan ya da ihtiyaç olduğunda ender bulunan bitki türlerinin yerli ortamda ve iklimde üretilerek, yeşil alanlarda kullanılması ve peyzaj düzenleme çalışmalarında daha hızlı kullanılmaları ve adaptasyonu yer alıyor.