ÇUMRA’YA 8.OKULUN TEMELİ ATILDI

2014 yılından itibaren Çumra eğitim alanında Altın Çağını yaşıyor. Çumra’da 24 Derslikli İmam Kız İmam Hatip Lisesi, 24 Derslik Cumhuriyet Lisesi, 16 Derslikli Sağlık Meslek Lisesi, 8 Derslikli Numan Danış İlkokulu, 16 Derslikli Fen Lisesi, 4 Derslikli Anaokulu ve Çumra Ziraat Fakültesinden sonra Meydan Mahallesinde yine 4 Derslikli bir Anaokulu inşaatı bugün itibariyle başladı.

İnşaat alanında yapılan çalışmaları inceleyen Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz;

Meydan Mahallemizdeyiz mahallemizde oluşan nüfus yoğunluğundan dolayı yeni bir okul ihtiyacı doğdu. Belediyemiz arsasının üzerinde yine belediye meclisimizin almış olduğu kararla Okullarımızın, Kuran Kurslarımızın ve Camilerimizin temeli bize ait demiştik. Temel masrafları belediyemiz tarafından karşılanarak 400 m² üzerinde yeni bir anaokulu inşaatımız başladı. Son 2 yıl içerisinde İlçemize kazandırdığımız 8. Okulumuz oluyor. Bu okullarımızdan 4 tanesi tamamlanarak eğitim vermeye devam ediyor, 2 tanesinde sona geldik ve bu okulumuzla birlikte de son 2 tanesinin inşaatı da devam ediyor. İlçemize kazandırılan tüm okullarımızın arsa temini yine belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Milli Eğitime çocuklarımıza yeni bir nesle bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz etmeye de devam edeceğiz dedi ve Meydan Mahallemize ve İlçemize bu okulumuz hayırlı olsun dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız ise konuşmasında Eğitime ve öğrencilere vermiş olduğu büyük destek ve katkılardan dolayı Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’a teşekkür etti. D.DOĞAN