ÇUMRA’YA KOP MİLLET KIRAATHANESİ

Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP arasında imzalanan protokol gereğince KOP Millet Kıraathanesi kurulmasına karar verildi. Kıraathanenin açılacağı yer olarak ise ilçe Milli Eğitim Müdürlülüğü, Çumra Belediyesi ve Çumra Gençlik Merkezi arasında imzalanan üçlü protokol ile Çumra Gençlik Merkezi olarak belirlendi.Kıraathanede çay ikramı belediye tarafından karşılanacak, öğrenciler burada sıcak bir ortamda kitap okuyabilecekleri gibi üniversiteye hazırlık çalışmalarında da bulunabilecek. Kıraathane için donanım malzemelerinin alımına başlanmış olup en kısa sürede Çumralıların hizmetine sunulacaktır.

M.SARIKULAK