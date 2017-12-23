Çürümeye yüz tutmuş üst geçitler kaldırılıyor
Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla; 22 Aralık Cuma günü başlayan üst geçit kaldırma çalışmaları, haftasonu Cumartesi ve Pazar günleri 21.00 ile 06.00 saatleri arasında devam edecek.
Meşrutiyet Caddesi’nin; Karanfil ve Konur Sokakları ile Selanik Caddesi kesişiminde bulunan 3 ayrı yaya üst geçidi güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından tek tek kaldırılmaya başlandı.
Yıkımın gerçekleştirildiği üst geçitlerde belediyle tarafından tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ifade eden yetkililer ancak yine de vatandaşların bu bölgelerde dikkatli olmaları uyarısında bulundular.
Yetkililer, hafta sonu boyunca sürecek çalışmaların, trafiğin ve insan yoğunluğunun en az olduğu saatler dikkate alınarak gerçekleştirileceği bilgisini verirken, bundan sonra vatandaşlardan gelen şikayetleri de dikkate alarak tehlike oluşturan ve ömrünü tamamlamış yaya üst geçitlerinin kaldırılmasının devam edileceğini kaydettiler.
-
Bilim meraklıları Konya’da buluştu
-
Bakan Çavuşoğlu, Alanya’da dernek açılışına katıldı
-
Kartal Sivasta buz kesti
-
Bunlar bizi hiç tanımıyorlar
-
Galatasaray son saniyede yıkıldı
-
Başkan Özaltun’un dış mahalle ziyaretleri sürüyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.