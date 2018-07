Custodia iphone 8 plus blu denim ed è un vero peccato-custodia iphone 6 victoria secret-ohbgdr

Ray Allen ha scelto il lato oscuro.

Mentre molti fan, incluso me stesso, sono ancora custodia per moto iphone 5 cellularline innamorati della sua decisione e giurano a noi stessi che se ne vanno beffardi quando torna a Boston con una divisa nera e rossa, dobbiamo anche fare un passo indietro e realizzare cosa ha fatto per questa squadra.

Se i Celtics non lo avessero scambiato nel 2007, Kevin Garnett non avrebbe accettato un accordo per mandarlo a Boston, era Ray che attirava KG in città custodia silicone iphone 8 e tutti noi sappiamo dove sarebbe questa squadra senza nessuno di loro (suggerimento: da nessuna parte).

Ray era l’ultimo professionista qui quando custodia auto focus iphone x si unì ai Celtics. Era l’unico membro del Big 3 che doveva sacrificare più del suo gioco rispetto a Pierce e Garnett. Non ha ottenuto più colpi, né ha segnato più punti, ma non gli importava tanto quanto lo era per il vantaggio della squadra.

Allen si farebbe vedere prima per esercitarsi e andarsene per ultimo. Ha istruito i ragazzi più giovani come Rondo su come affrontare il gioco sia dentro che fuori dal campo. Ricorda il ragazzo che è arrivato sul parquet (e anche nelle arene in visita) 4 ore prima di ogni partita, OGNI GIOCO, e ha esercitato le sue raffinatezze mentre lanciava circa 250 ponticelli da ogni parte del pavimento dove immaginava di prendere la palla Quello era Ray.

Le situazioni di fine partita diminuiscono di 2 Ogni persona nell’edificio sa che Ray Allen si sarebbe rannicchiato su uno schermo per catturare e rilasciare un colpo da 3 punti che sembrava buono ogni volta che lasciava la mano; lasciandoci con vincitori di gioco memorabili più e più volte.

Il famoso film di Mike Gorman, ‘Ray Allen for 3got it!’ È come il testo di una canzone bloccata nella testa di ogni fan dei Celtics, e non importa quante volte custodia per cuffie iphone l’abbiamo ascoltata, non custodia iphone x originale apple in pelle è mai invecchiata.

Forse niente di più di quanto custodia iphone 5se il Game 6 abbia battuto ai Lakers nelle Finali NBA del 2008, in cui ha aperto tre dopo tre dopo tre, aiutando a conquistare il campionato davanti al pubblico di casa al Garden, chiudendo a 22 anni siccità.

Se Ray Allen avesse deciso di firmare con i Celtics e terminare la sua carriera qui nella sua area nativa del New England, magari aiutando ad aggiungere un custodia iphone termica altro banner alle travi mentre cementava la sua eredità come un grande Celtics di custodia cover iphone 6 tutti i tempi se avesse messo in pensione la sua maglia numero 20, il la città di Boston avrebbe visto Allen come un altro esempio di cosa significhi essere un celtico, e lo avrebbe onorato e amato per il resto della sua vita.

Con tutto ciò che custodia fronte retro iphone 7 custodia totale iphone 5s ha detto, e tutto ciò custodia caricabatterie iphone se che ha realizzato qui in un’uniforme dei Celtics, l’unica decisione che ha preso venerdì sera potrebbe spazzare via tutto ciò che ha cover iphone 8 custodia lasciato qui nella città che ora chiama formalmente a casa.

Ormai tutti hanno sentito le voci sulla sua traballante relazione con Rajon Rondo. Sappiamo tutti che non è stato rispettato da Ainge per essere stato penzolato intorno alle ultime 2 scadenze commerciali (è stato letteralmente scambiato a Memphis, ma OJ Mayo ha rifiutato), e anche il disaccordo con la decisione di Doc Rivers di averlo come sesto uomo fuori dalla panchina e fuori dalla rotazione iniziale per la prima volta nella sua carriera. La firma di Jason Terry ha solo peggiorato le cose per Ray, perché ora sapeva che avrebbe dovuto condividere ancora più tempo e colpi con un altro tiratore se avesse deciso di tornare.

Non credo che qualcuno a Boston avrebbe sbagliato a lasciare Boston per un’altra squadra dire che i Clippers o Grizzlies conoscevano queste circostanze, era fondamentalmente un accordo reciproco che era giunto il momento per lui di andare.

Ma il fatto che abbia deciso di lasciare la squadra con cui ha vinto un campionato, e giocato negli ultimi cinque anni e il doppio del contratto di prezzo che gli hanno offerto, per il Miami Heat, lascia ogni fan a Boston sentirsi un po ‘ dolore alla schiena che potrebbe non andare mai via, e questo è ciò che fa schifo di tutta questa situazione.

Le persone a Boston vogliono amare Ray. Se avesse deciso di andare in un’altra squadra oltre custodia antiurto iphone 6s al Calore, o ai Lakers, noi fan avremmo fatto di loro la nostra seconda squadra preferita solo per vedere Ray avere successo e gli avrebbe augurato il meglio.

Tutto ciò è stato lavato via, ha scelto Miami.

La squadra più odiata di Boston in Oriente. La squadra con il giocatore più odiato del mondo in LeBron James. La squadra che ha mandato a casa i C negli ultimi 2 anni nei playoff: la squadra che ha vinto il campionato lo scorso anno e aveva pensato ai Bostoniani ‘che avrebbero potuto essere noi’, se i Celtics non si fossero soffocati nel loro Gioco 6 a casa (Ray era una parte importante di questo, LeBron forse il più grande). La squadra che ha tutti oggi ‘prendendo il loro talento a South Beach’ (sono stufo di quella frase, è patetico). La squadra che se qualcuno dei Celtics si unisse a qualsiasi altra squadra, sarebbe anti-Celtic come unirsi a loro.

È un peccato. Ogni volta che un giocatore di una squadra rivale si unisce all’altra (in questo caso, si unisce per metà del denaro, e fondamentalmente schiaffeggia Pierce e KG in bocca preferendo giocare con un altro Big 3 invece). Che Ray abbia preso o meno la decisione giusta di andare lì o no, certamente ha avuto le sue ragioni, ma ha anche avuto le sue ragioni per rimanere leale e provare a portarlo al Calore con un altro colpo a loro l’anno prossimo; da questo punto in poi sarà ‘l’ex celtico’, che tutti hanno amato e ora tutti odiano.

Questa è la parte triste di questa storia.

Come professionalmente e in modo eccezionale come il suo tempo è stato qui a Boston, tutto quello che serve per cancellare Elimina nei suoi ultimi cinque anni custodia iphone 4s di amore e onore con la città che una volta lo chiamava Gesù, è il passaggio del nome sul davanti della sua maglia che ora lo soprannomina Giuda.

È un giocatore che ama essere amato e odia essere odiato. Il primo giorno salirà sul pavimento del Garden in quell’uniforme da calore che sarà la prima volta che sperimenterà un po ‘di entrambi; e non ha nessuno da incolpare se stesso…