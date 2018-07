Custodia iphone 8 plus blu denim Il Papa conduce Seton Hall a Wake Forest-custodia cinta iphone 7 plus-anwdej

Al Big East Media Day custodia per moto iphone 5 cellularline di fine ottobre, Seton Hall in avanti Herb Pope, a poco più di un anno dalla chirurgia cardiaca, ha fissato il suo obiettivo personale.

'Il mio obiettivo finale quest'anno è di essere il miglior giocatore dell'Anno dell'Est. Rispetto totalmente gli altri della lega, ma ora mi sento come uno dei migliori attaccanti al potere nel paese', ha detto il Papa.

Papa, un 6 piedi e 8 senior, ha registrato la sua settima doppia doppia in nove partite e il 26 ° della sua carriera, entrambi i numeri il migliore tra i giocatori del Big East, e Seton Hall migliorato a 8 1 con una vittoria 68 54 su Wake Forest la scorsa notte a Centro prudenziale a Newark. Era il quarto gioco consecutivo in cui i Pirati mantenevano il loro avversario sotto i 60 punti.

Papa, che ha colpito i suoi primi sei colpi incluso un 3 puntatore prima di perdere un layup con 10:05 rimasti (la sua unica mancanza), finito con 26 punti e 14 rimbalzi. Seton Hall ha anche ricevuto 14 punti dalla guardia senior Jordan Theodore e altri 14 punti dal secondo arrivato Fuquan Edwin. Il capocannoniere di Wake Forest, il vicepresidente Travis McKie, ha segnato 17. I Diaconi avevano solo sei assist mentre Theodore ne aveva quattro per Seton Hall.

La Hall, guidata da 14 in anticipo, si è piazzata in vantaggio di 10 punti sul primo tempo e poi, nonostante alcuni miserabili tiri liberi (18 su 30, 600 in totale) ha tenuto a bada qualsiasi cosa provassero i Diaconi. Wake Forest (6 4) due volte ha ottenuto sei punti all'inizio della ripresa, ma il 19 9 ha dato a Seton Hall un comodo 56 'spread a 7:02 dalla fine. Edwin ha ottenuto otto punti di margine mentre il Papa ha contribuito con cinque, due su di loro arretrati alle 10:35 dal decimo rimbalzo per dargli il doppio doppio.

Edwin ha iniziato lo scoppio decisivo con un gioco da tre punti. E lo ha concluso con una partitura dopo un'altra giocata di tre punti, quella di papa. Wake Forest ha contribuito alla sua scomparsa, girando 2 su 16 su 3 puntatori (.125). Harris ha segnato cinque punti consecutivi per renderlo un gioco da 58 50…