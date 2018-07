Custodia iphone 8 plus blu denim La donna ha perso le sue unghie dopo il pedicure del pesce-iphone 6s plus custodia rigida-laqyjv

TSA implementa una nuova politica sul volo con oggetti in polvere La TSA ha implementato una nuova politica sul volo con oggetti in polvere dai cosmetici alla formula per bambini.

(CNN) Dopo custodia iphone 6 originale che una giovane donna con le unghie dei piedi ha iniziato a separarsi dalle dita dei piedi, un medico ha finalmente azzerato il motivo: una pedicure di pesce, secondo un rapporto pubblicato martedì sulla rivista JAMA Dermatology.

Sei mesi prima, la donna aveva inzuppato i piedi in una vasca d’acqua piena di minuscoli pesci chiamati Garra rufa che mangeranno la pelle umana morta quando nessun plancton è in giro. Fino a tarda sera non si accorse che le sue unghie cominciavano a perdere. Shari R. custodia originale iphone 6 Lipner, assistente professore di dermatologia presso Weill Cornell Medicine e direttore della divisione chiodi.

Non vedo il [chiodo] spargimento fino a mesi dopo l’evento, quindi penso che sia difficile per i pazienti e per i medici, soprattutto se non sanno nemmeno che i pedicure di pesce possono fare questo per fare quella connessione, ha detto.

Questo fenomeno, noto ai medici come onicomadesi, di solito provoca la caduta dell’unghia molto tempo dopo che un evento iniziale (come un infortunio) arresta la crescita delle unghie. Nella sua relazione, Lipner descrive questo come un comune esame fisico che è stato collegato a infezioni, farmaci, condizioni autoimmuni ed ereditarie.

Lipner ha detto che il paziente non aveva altra storia medica che potesse collegarsi alle sue unghie anormali. Anche se non esiste un test definitivo per la perdita dell’unghia del piede indotta dal pesce, pensiamo che siamo abbastanza sicuri che sia stata la pedicure del pesce, ha detto.

Non sono affatto convinto custodia iphon 8 gravity che i pesci abbiano causato il problema, ha scritto in una email la dott.ssa Antonella Tosti, professoressa di Dermatologia di Fredric Brandt Endowed alla University of Miami Miller School of Medicine.

Tosti, ex presidente della European Nail Society, ha affermato che il problema delle donne potrebbe essere causato da qualcosa di molto più banale: sovrapposizione di dita in un certo tipo di scarpa.

Non è raro che donne con un piede greco indossino scarpe con tacchi alti e scarpe segnate, ha detto Tosti, riferendosi a piedi le cui seconde custodia iphone 7 polso dita sono più lunghe della prima, come statue greche.

Le unghie dei piedi di solito crescono a circa 1 millimetro al mese, ha detto Lipner, quindi un chiodo può richiedere fino a un anno per ricrescere completamente.

Lipner non è a conoscenza di altri casi simili collegati alle spa di pesce, la cui popolarità sembra derivare custodia iphone 8 otterbox da affermazioni infondate sui loro benefici per la salute, secondo il suo rapporto. Tuttavia, l’uso del pesce, come sono anche conosciuti, risale più indietro in altri paesi, come la Turchia.

Un’altra specie di pesce, che i denti e possono prelevare sangue, a volte viene scambiata per Garra rufa e usata nelle pedicure di pesce, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Lipner non è stato in grado di identificare le specie ittiche coinvolte in questo caso.

Mentre Lipner crede che i problemi della donna derivino dall’impatto fisico del pesce che morde l’unghia, ha notato che ci sono state anche segnalazioni passate di infezioni associate a pedicure di pesce.

Gli esperti dicono di non sapere in che modo le infezioni potrebbero diffondersi attraverso le pedicure dei pesci. Potrebbe essere dovuto a microrganismi persistenti da chi sono stati i piedi per ultimi, rispetto al pesce stesso. Gli esperti di salute hanno sollevato dubbi sul fatto che, nelle vasche di pesci, i pesci vengano riciclati da persona a persona e che le vasche non vengano pulite correttamente tra un uso e l’altro.

Nel Regno Unito, i saloni stessi erano molto popolari qui; sono sorti molto rapidamente, ha detto Amanda Walsh, una scienziata senior del team di salute pubblica in Inghilterra. Nel lavoro svolto in precedenza apple custodia in silicone per iphone 8 con l’Agenzia britannica per la protezione sanitaria, ha contribuito a produrre l’orientamento 2011 dell’agenzia per le terme di pesce.

Le loro raccomandazioni riguardavano l’igiene e il controllo delle infezioni, sarebbero necessarie per altri tipi di saloni di bellezza. Ma c’erano controindicazioni custodia iphone 6s rosa speciali per pedicure di pesce che dovevano essere considerati; recente ceretta o rasatura, alcuni disturbi della pelle e tagli custodia cover iphone x 360 ai piedi o alle gambe potrebbero aumentare il rischio di infezione, ha detto.

Nel 2011, un’indagine condotta dall’Ispettorato britannico sulla salute dei pesci ha riscontrato un’epidemia batterica tra migliaia di questi pesci, che erano stati trasportati custodia iphone 6 apple dall’Indonesia alle spa pedicure del Regno Unito. I pesci sono stati trovati con gli occhi sporgenti, molti orrori intorno alle branchie e alla bocca. Il colpevole è risultato essere un batterio streptococco, cover iphone 5s lovely coniglio custodia in silicone bianco un ceppo associato a pesci come il tilapia, secondo David Verner Jeffreys, un anziano microbiologo del Centro per l’Ambiente, la Pesca e l’Acquacoltura nel Regno Unito.

Direi che rappresenta necessariamente un rischio significativo per gli esseri umani, ma ha dimostrato che potrebbero portare cose che sono cattive sia per i pesci che per gli umani, ha aggiunto.

Ma nel Regno Unito, la moda del pesce spa non è rimasta per molto tempo. Era custodia subacquea iphone 7 plus un po ‘una mania che la gente si entusiasmava, e poi passarono alla prossima cosa, disse Verner Jeffreys, il quale aggiunse che la preoccupazione per le terme di pesce non riguardava solo la salute umana.

aveva qualche preoccupazione per il benessere di questi animali trasportati in tutto il mondo, spesso da persone con esperienza limitata, ha detto. E il pesce sano, ha aggiunto, significherebbe problemi tutt’intorno. in un nome..