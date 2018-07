Custodia iphone 8 plus blu Gli agenti di polizia dovrebbero aver ucciso questo cane -custodia sense puro iphone 8 plus-sftivu

Queste forze dell’ordine hanno fatto la cosa giusta

Gli agenti delle forze dell’ordine hanno sparato a Dozer, che è stato descritto come amabile, nonostante sia un ripetitore offensore.

I residenti di Olean, New York, hanno osservato con orrore custodia iphone 5s 3d le forze dell’ordine che hanno sparato a Dozer, un pitbull dal naso rosso in testa. È stato ucciso in strada il 15 giugno. Le riprese hanno suscitato polemiche immediate perché custodia iphone 6 strass un terzo lo ha filmato con il suo telefono e ha messo il video online.

‘Se custodia rossa iphone iphone 6 plus custodia oro 6s plus non mettiamo la cagnolina e corre lungo la strada totoro custodia iphone 6 e morde qualcuno o manda un ragazzino, allora saremo i cattivi’, ha detto al quotidiano locale il custodia power bank iphone 6s capo della polizia di Olean Jeff Rowley. ‘Se spariamo al cane, allora siamo i cattivi. Quindi, non importa quale, custodia cactus iphone 7 per noi è stata una situazione di sconfitta. ‘

‘Avrebbero potuto stordire quel cane, avrebbero potuto spruzzare il peperone a quel cane, ma sono andati dritto all’arma letale’, ha detto Don Blancher a The Olean Times Herald. Blancher ha iniziato la polemica filmando le riprese.

Gli agenti di polizia devono spesso agire con poche informazioni

Gli agenti di polizia e di controllo degli animali hanno cercato di catturare Dozer per circa due ore prima delle riprese, comunque. Un agente ha aperto il fuoco quando Dozer si è spostato dal portico della casa del suo proprietario.

Gli ufficiali volevano sottomettere Dozer con un Taser; ma Rawley non fu in grado di mettersi in posizione per usare la pistola stordente. custodia iphone 6 piquadro I testimoni erano fortemente in disaccordo con le affermazioni del capo della polizia.

‘Avrebbero potuto tranquillizzarlo invece di farlo addormentare’, ha detto la proprietaria di Dozer, Kimberly Card. Card stava andando a Walmart per comprare cibo per cani quando ha caricatore iphone custodia sentito il colpo fatale.

L’altro proprietario di Dozer, John custodia lifeproof iphone 5 E. Holland, si trovava nel custodia intera iphone 7 carcere di contea per reati di reato domestico quando il cane è stato colpito: la polizia aveva apparentemente arrestato l’Olanda la notte prima: le accuse sembrano essere estranee all’episodio di Dozer tranne che forse custodia iphone 7 harry potter è custodia iphone 7 plus impermeabile difficile tenere il cane legato e curato dal carcere.

Card ha ammesso che Dozer ha morso cinque persone in precedenza, ma lo ha chiamato amabile. Ha anche ammesso spigen custodia iphone 8 plus che Dozer non aveva una vaccinazione antirabbica in corso. Secondo quanto riferito, la carta era la fidanzata di Holland, ex fidanzata o abitante del cane…