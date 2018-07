Custodia iphone 8 plus book Il DOJ ha convocato tre banche europee sul bricolage del Tesoro-joker custodia iphone 5-nkvury

Il Dipartimento custodia cover iphone 6s 360 gradi di Giustizia ha ampliato la sua indagine di due anni custodia iphone x in cuoio nell’arbitraggio di Wall Street sui mercati del Tesoro degli Stati Uniti custodia iphone 7 plus ultrasottile e ha inviato custodia italia independent iphone 6 citazioni a tre banche europee.

Il Dipartimento di Giustizia sta cercando documenti e comunicazioni da BNP Paribas, Royal Bank of Scotland e UBS, hanno riferito fonti The Post.

Le sottozone, che sono state inviate nelle ultime settimane, segnalano che l'indagine si è estesa oltre lo scopo di Goldman Sachs e Deutsche Bank, le due società che finora sono state al centro della sonda del Dipartimento di Giustizia.

L'indagine sul furto del Tesoro è stata una delle sonde più segrete di Washington, a volte per la frustrazione di altre agenzie che cercano informazioni simili.

La Securities and Exchange Commission, la Commodities Futures Trading Commission, il New York Department of Financial Services e la Commissione europea stanno cercando una collusione per bloccare il mercato da 14 trilioni di dollari…