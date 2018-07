Custodia iphone 8 plus braccio stabilisce un altro record ai campionati mondiali-custodia pelle iphone 6s-xkjvsw

BERLINO Usain Bolt ha di nuovo spaventato il mondo.

Il grande sprint giamaicano ha conquistato la medaglia d’oro custodia iphone 6 polizia di 200 metri in 19.19 secondi oggi, un altro record mondiale. Stringendo i denti, indicò l’orologio non appena il tempo lampeggiò.

Il suo tempo nel 200 ha tagliato 0.11 secondi dal traguardo che ha segnato l’anno scorso custodia iphone 6 plus panda alle Olimpiadi di Pechino e quattro giorni dopo ha rotto il suo record di 100 con lo stesso margine.

Sono sulla buona custodia iphone 7 plus moleskine strada per essere una leggenda, disse Bolt, che strinse i denti e puntò l’orologio custodia iphone 8 plus con porta documenti non appena il suo tempo lampeggiò.

Nessuno tra la folla custodia iphone 6 ubegood di persone vicine allo stadio olimpico di 70.000 posti non è custodia iphone 6 antiurto impermeabile stato d’accordo.

La regina Elisabetta mi ha cavalcato e io avrei avuto il titolo di Sir Usain Bolt, sarebbe stato molto bello, disse Bolt.

Bolt ora è 5 su 5 in importanti eventi sprint. Ha vinto l’oro nella staffetta 100, 200 e sprint a Pechino Bird Nest, ogni volta con un record mondiale. Ora è a una gara dal fare altrettanto a Berlino.

mi stava facendo correre il cuore, disse Bolt. ho iniziato bene e questa era la chiave.

Alonso Edward di Panama era il secondo, distante 0,62 secondi dietro Bolt. Wallace Spearmon degli Stati Uniti ha preso il custodia iphone 6 don t touch my phone bronzo.

venendo fuori, ho solo aspettato che le luci si accendessero, mi sembrava di essere in un videogioco, disse Shawn Crawford, che arrivò quarto. custodia iphone 10 guess ragazzo si stava muovendo velocemente.

Gli spiriti Bolt hanno avuto una spinta prima dell’inizio quando il compagno di squadra Melaine custodia iphone 6 rigida trasparente Walker ha aggiunto il titolo mondiale al suo oro olimpico nelle donne 400 ostacoli, un altro successo per l’isola caraibica con prestazioni eccezionali ai campionati.

Dopo che il custodia iphone 6 plus ferrari campione in carica Tyson Gay custodia iphone 6 u2 si era ritirato a causa di un infortunio, il principale concorrente di Bolt stava oltre il traguardo un enorme orologio da pista dipinto con gli stessi colori della sua maglia giamaicana.

Con una nuova interpretazione del presidente Kennedy della famosa citazione della Guerra Fredda bin ein Berliner, Bolt ha soddisfatto la gente del posto con una maglia da allenamento che dice bin ein Berlino, riferendosi alla mascotte degli orsi dei campionati.

La sua corsa è stata anche migliore del suo spettacolo. Dal vicolo 5, ha inghiottito tutte le opposizioni alla fine della curva, e poi ha liberato quelle enormi braccia e gambe in un vortice di velocità senza pari.

Una volta oltre la linea, ha tirato fuori la lingua molto come il grande giocatore di basket Michael Jordan.

Bolt si tolse le sue scarpe arancioni, che lo avevano portato attraverso otto gare in sei giorni, e iniziò a festeggiare alla vigilia del suo 23esimo compleanno.

È stata la prima serata afosa a Berlino, con temperature superiori ai 90 gradi, che ricorda la calda notte, esattamente un anno fa, a Pechino.

sicuramente ha mostrato alla gente che il mio record mondiale a Pechino non era uno scherzo, ha detto Bolt.

Durante i warmup, Bolt ha simulato il lancio di Spearmon, con l’americano che si è divertito a giocare, preso custodia di pelle per iphone 7 dall’aura custodia iphone 6 plus indistruttibile di Bolt.

In precedenza, Yusuf Saad Kamel del Bahrain e Kenenisa Bekele dell’Etiopia hanno iniziato la loro caccia al doppio. Dopo aver vinto i 10.000 il Lunedi, Bekele è stato di nuovo dominante e ha attraversato per primo nella sua calca dei 5.000.

Il grande etiope ha vinto un doppio di distanza alle Olimpiadi di Pechino. Due ori a Berlino lo avrebbero definito forse il più grande corridore di distanza che l’Africa abbia avuto.

In esecuzione su due ore di sonno, Kamel ha seguito la sua vittoria nel 1.500 nella giornata di mercoledì con una vittoria e una facile qualificazione per le semifinali dell’800.

non ho dormito la scorsa notte perché ero molto emozionato, ha detto il keniota nato Bahraini, il figlio del due volte campione del mondo 800 Billy Konchellah.

Preferiti Yuriy Borzakovskiy della Russia e Abubakere Kaki del Sudan si sono qualificati al suo fianco.

Il campione degli ostacoli olimpici Dayron Robles ha avuto una custodia iphone 6 death note brutta giornata. Il detentore del record mondiale era stato rallentato da un infortunio al bicipite femorale nelle ultime settimane e dopo aver toccato i primi tre ostacoli nella sua semifinale, ha gridato in agonia, ha afferrato una gamba e ha rallentato fino a fermarsi. Doveva essere aiutato fuori pista, lasciando la finale in ritardo oggi spalancata.

Nel salto con l’asta maschile, un altro campione olimpico era in difficoltà. Steve Hooker è arrivato al sabato finale con una brutta gamba con il suo unico salto di 18 piedi e 6 pollici, ma non era sicuro di poter continuare.

Non sono sicuro della mia apparizione in finale, ha detto Hooker. è solo che non sono sano.

Il campione in carica Brad Walker degli Stati Uniti è uscito dall’evento prima di qualificarsi con un infortunio pelvico…