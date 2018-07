Custodia iphone 8 plus breaking bad 7 consigli per la cura della pelle della psoriasi-custodia iphone 6s apple-jhbrwe

1. Mantenere la pelle umida

È una delle cose più efficaci e più facili da fare per la pelle irritata: può aiutare la pelle a guarire e ridurre secchezza, prurito, arrossamento, dolore e desquamazione.

Scegli la tua crema idratante in base all'asciugatura della tua pelle. Gli unguenti sono spessi, pesanti e buoni a bloccare l'umidità. Lozioni sono più sottili e vengono assorbite più facilmente. Oppure puoi scegliere una crema che cade da qualche parte nel mezzo. Ricorda, un prodotto non deve essere costoso per funzionare bene. Cerca una crema idratante senza profumo.

Dopo il bagno o la doccia è il momento giusto per accarezzare delicatamente la lozione. Riapplica durante il giorno e quando cambi i vestiti. Utilizzare di più nei giorni freddi o asciutti.

Un altro modo per mantenere la pelle umida è usare un umidificatore a casa, soprattutto quando l'aria è calda e secca. Se il riscaldamento è acceso, accendere l'umidificatore. Aiuterà la tua pelle a trattenere meglio l'umidità.

2. Lenire con i bagni caldi

Un bagno caldo quotidiano con un sapone delicato può aiutare a lenire i punti pruriginosi e rimuovere la pelle secca.

Prenditi 15 minuti per immergerti nell’acqua tiepida. Potresti trovare conforto se aggiungi olio, farina d’avena finemente macinata, sale Epsom o sale del Mar Morto al tuo bagno, ma mantieni l’acqua e il sapone delicati. Le temperature calde e i saponi aggressivi possono essere difficili per la pelle che è già sensibile.

Cerca di non strofinare la pelle con l'asciugamano mentre ti asciughi. Asciugare delicatamente invece. L'azione di sfregamento può peggiorare le piaghe e persino causarne di nuove. Seguire immediatamente con una crema idratante.

Se non hai tempo per un bagno, puoi comunque mettere un asciugamano bagnato o un impacco freddo nel punto problematico.

3. Guarisci con la luce del sole

La luce ultravioletta (UV) alla luce del sole può rallentare la crescita delle cellule della pelle, quindi piccole dosi di sole possono essere un buon modo per lenire, migliorare e persino guarire le lesioni della psoriasi. Anche la luce interna può fare la differenza.

Cerca di prendere il sole due o tre volte a settimana e usa la crema solare sulla pelle sana. Troppo sole (o scottature solari) aumenta il rischio di cancro della pelle e può peggiorare le epidemie.

Parlate con il vostro medico prima di aggiungere la terapia UV alla vostra routine. Pianifica regolari controlli della pelle per assicurarti di non esagerare.

4. Take It Easy

Gli studi dimostrano che lo stress può peggiorare la psoriasi e il prurito. Alcune persone rintracciano il loro primo focolaio in un evento molto stressante. Potresti essere in grado di calmare i sintomi semplicemente abbassando l’ansia.

Ci sono molti modi per ridurre lo stress. Costruisci un sistema di supporto di familiari e amici. Pensa a ciò che è più importante per te e prendi tempo per questo: Yoga, meditazione e aiuto per respirare profondamente Anche una lunga passeggiata nel quartiere potrebbe calmarti.

Altri modi per sradicare lo stress:

Mangiare sano.

Questi ti aiuteranno anche a combattere le infezioni che potrebbero scatenare razzi.

5. Vacci piano su di te

Evitare prodotti duri come lozioni con alcol, saponi deodoranti, acidi (acido glicolico, salicilico e lattico) e persino alcuni saponi per bucato. Questi possono infiammare la tua pelle sensibile. Senti la trama del tessuto dei vestiti che acquisti. Assicurati che siano morbidi e comodi. Evita lana e mohair. Possono irritare la pelle già infiammata.

6. Prova a non graffiare e scegliere

Non ci sono dubbi: quando prude, vuoi graffiare, ma graffiare può strappare la tua pelle, aprendo la strada a infezioni che causano germi e può anche far apparire delle piaghe dove non ce n'era prima. Tieni le unghie corte. e prendi un antistaminico se hai prurito.

E raccogliere la pelle può causare infezioni. Quando hai una voglia, chiudi gli occhi, respira profondamente e sfreghi delicatamente sulla crema idratante…