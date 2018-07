Custodia iphone 8 plus breaking bad All’interno della NBA-custodia in silicone per iphone 6-ucdmeq

Barkley è stato anche conosciuto per i suoi commenti controversi e le sue scommesse oltraggiose. Verso la fine del 2002, Barkley disse a Kenny Smith che avrebbe ‘baciato [il suo] culo’ se Houston Rockets, allora il rookie Yao Ming, avesse segnato diciannove punti in una partita, [1] seguito da Yao che faceva esattamente quello dopo quella settimana. Di conseguenza, su Listen Up! Con Charles Barkley ed Ernie Johnson quel giovedì, Barkley baciò la parte posteriore di un asino che Smith portò nello studio. Nel 2002, una controversa copertina di Sports Illustrated, in cui Barkley è stata ritratta in catene (come schiava), [2] ha portato a un dibattito a volte acceso sullo show televisivo custodia iphone 8 plus breaking bad TNT. Durante i NBA Playoff del 2006, in risposta al tentativo di David Blaine di rimanere sott’acqua per nove minuti, Barkley ha duplicato la prodezza con una piccola vasca d’acqua, ma è riuscito a rimanere sott’acqua per 24 secondi. aria diverse volte, e una volta ha detto ‘cazzate’ live on air.

Dopo l'uscita di Django Unchained, Barkley scherzerà dicendo che non lo farà più 'padroneggiare', riferendosi a Ernie Johnson, che ha un effetto sonoro che usa quando le conversazioni di Barkley o O 'Neal' vanno lontano dal tema , e per un segmento chiamato 'The Whip' che ha provocato scherzi degli altri ospiti, ad esempio, Smith ha detto: 'Rivolta, rivolta!' Anche Smith è stato il peso delle battute, un esempio è il 'ritiro' della sua maglia In realtà, era una maglia di Tracy McGrady con il nome di Smith messo su una corda da bucato e 'sollevato' sul tetto dello studio di TNT su una corda da bucato con indumenti intimi diversi. Gli analisti dello show sono stati anche presenti nella popolare serie di videogiochi NBA 2K che inizia con NBA 2K15.

Oltre a vincere nove Emmy Awards, è stato annunciato in diretta l'11 maggio 2016 che Inside sarebbe stato inserito nella Cable Hall of Fame della Broadcasting ad ottobre 2016, diventando solo il dodicesimo programma per ricevere l'onore e il terzo spettacolo sportivo per farlo dopo SportsCenter e Monday Night Football. [3]

'Vinci o vai a casa' La tagline principale utilizzata da TNT per la copertura dei playoff. Con i round dei Playoff NBA condotti nel migliore dei sette formati, l'affermazione ha un peso maggiore in quanto una serie si estende fino al suo finale. Clippers nel 2015; e Indiana Toronto e Golden State Oklahoma City nel 2016 la frase è stata utilizzata nel montaggio pregame e nella grafica durante il gioco.

'Gone fishin' 'Le parole d'ordine più importanti di TNT. Viene utilizzato ogni volta che una squadra viene eliminata dai playoff (o una squadra non riesce a fare i playoff), e di solito è accompagnata da foto di giocatori della squadra su pescherecci con l'analista Kenny Smith. Secondo quanto riferito, ha le sue radici negli anni '90 quando i Suns avevano la possibilità di eliminare una squadra, la loro mascotte di gorilla avrebbe una canna da pesca a portata di mano per indicare che gli avversari sarebbero 'pescati'. Occasionalmente, Barkley o Smith indosseranno la pesca cappelli quando anticipano l'eliminazione di una squadra dai playoff. TBS usa una frase simile per quando una squadra viene eliminata dai playoff MLB, chiamata 'Gone huntin' ', dato che la maggior parte delle stagioni di caccia del Nord America avvengono tra la metà e la fine dell'autunno. [5]

‘Il mio grande e odioso boss’ il soprannome di Barkley per Inside the NBA producer Tim Kiely, il termine è il decollo del breve show televisivo FOX con lo stesso nome.

‘BIRDMAN BIRDMAN’ O ‘Neal’ chiama per il centro NBA Chris Andersen.

‘Ginobili!’ La chiamata di Barkley per San Antonio Spurs custodisce Manu Ginbili. [6]

'Underdog, mettilo su una maglietta!' O Il tormentone comune di 'Neal' nei confronti del ricercatore senior / produttore Joe 'Underdog' Underhill. Ogni volta che l'equipaggio fa un commento scherzoso o umoristico o se viene mostrata un'immagine umoristica, questa citazione viene costantemente usata da O 'Neal o indicata in un modo diverso a volte per adattarsi al contesto (es.' Underdog, mettilo sopra Valentine's Day Card! 'Se qualcosa di divertente viene detto durante o vicino a Valentine's Day. È stato persino realizzato come una maglietta.

‘JAVALE MCGEE!’ O ‘Neal’ chiama il Golden State Warriors center e frequenta Shaqtin ‘un nomignolo di nome JaVale McGee.

‘Tragic Bronson!’ O ‘Neal’ chiama per una palla custodia sacchetto iphone 8 plus oltraggiosa che passa o commette un errore su Shaqtin ‘un Matto, probabilmente un riferimento obliquo al nome di’ Tragic Johnson ‘di Kevin McHale per l’errore di fine gioco di Magic Johnson nel gioco 2 dell’NBA del 1984 Finale.

Shaqtin ‘a Fool Un segmento blooper iniziato da O’ Neal quando è entrato nello show nel 2012 che è diventato popolare da allora. Tra i candidati più frequenti ci sono JaVale McGee, Kendrick Perkins, Nick Young, Otto Porter e Brandon Knight, anche se sono stati presentati anche All Stars come LeBron James, Blake Griffin, James Harden e Russell Westbrook.

Area 21 Un segmento ospitato da Kevin Garnett, che ha aderito allo spettacolo dopo il suo ritiro prima della stagione 2016 17. Notato per essere più informale e per la presenza di un 'pulsante del cuore' per quando Garnett o un ospite vuole imprecare, che a volte è andato inutilizzato. A volte può presentare statistiche interessanti o divertenti, ma può anche evitare le statistiche a favore di un segmento divertente. Alcuni esempi includono.

La presentazione di un fumetto della Justice League realizzato appositamente da DC Comics per NBA All Star Weekend 2014 con Superman, Green Lantern, Flash and Steel (che O 'Neal ha recitato in un film) e guest con O' Neal, Barkley, Smith and Johnson . [7]

Un segmento con Kobe Bryant in cui Smith ha cercato di duplicare Bryant mettendo su Nikes e saltando su un’auto in corsa. [8]

Who He Play For , un gioco di inizio stagione consuetudinario in cui Barkley è sfidato a nominare le nuove squadre di un certo numero di addetti alla NBA.

Un segmento che ricorda una scena in Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, dove Johnson ha fatto uno scherzo Teleprompter su Barkley. [9]

Un concorso di tiro a volo libero tra O 'Neal e Kristen Ledlow, che è stato recentemente nominato co-conduttore del revived Inside Stuff. [10]

Tracy McGrady si è unita a Johnson, incluso O ‘Neal a guidare l’equipaggio in canti e canzoni di baseball, seguendo McGrady che ha lanciato una partita per Sugar Land Skeeters. [11]

L’annuncio ufficiale di Inside viene inserito nella Cable Hall of Fame della Broadcasting.

Audio Toons, vecchie conversazioni ed eventi passati, animati da Cartoon Network

Giocatori introdotti solo nel 2017, questo è il nome dato all’edizione del lunedì, riservato ai giocatori trasformati in custodia iphone 8 portafoglio femminile analisti come Webber, O ‘Neal, Garnett, Isiah Thomas, Chris Bosh e Baron Davis.

Barkley è stato preso di mira da alcuni nel 2006, a causa delle sue critiche a Los Angeles Laker Kobe Bryant. Dopo la serie del primo round dei 6 Lakers contro i Phoenix Suns (quando Bryant ha segnato 50 punti ei Lakers hanno perso negli straordinari), Barkley lo ha criticato per aver segnato troppo e non aver coinvolto i suoi compagni. quando Bryant non segnò e quasi non tentò alcun tiro nella seconda metà), Barkley lo strappò per essere altruista: alcuni columnist pensarono che Barkley fosse ipocrita [13] [14] Bryant e Barkley si scambiarono diversi messaggi di testo sul problema, [ 15] e durante il secondo turno dei playoff, Bryant è apparso nello show di TNT. Bryant e Barkley hanno avuto un leggero dibattito sulla questione, e alcuni osservatori hanno pensato che Barkley fosse troppo facile con Bryant, considerando i suoi precedenti commenti su di lui [16]