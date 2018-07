Un noto custodia iphone 7 bumper ladro di carriera che un tempo era l’uomo più custodia iphone 6s ulak ricercato in Francia, oggi ha fatto un audace jailbreak, scappando da un elicottero custodia iphone 6 doppia in custodia iphone 6s tiffany una prigione nella zona parigina, hanno detto funzionari.

Redoine Faid, 46 anni, è scappato fuori dalla prigione di Reau nella periferia sud-orientale della città in pochi minuti, aiutato da un numero di uomini pesantemente armati, secondo fonti vicine al caso.

Fugge con tre complici, secondo le fonti. L'elicottero è stato successivamente ritrovato in un sobborgo nord-orientale della capitale francese, aggiungendo che è stata avviata una ricerca della polizia in tutta la regione parigina.

È stata la seconda volta che Faid ha realizzato uno spettacolare jailbreak nel 2013, ha fatto irruzione in una prigione nel nord della Francia usando la dinamite prima di essere riconquistato sei settimane più tardi.

Prima di questo, era stato rilasciato da un precedente stint di un decennio dietro le sbarre dopo aver convinto i funzionari della condizionale che si era pentito del suo passato criminale ed era determinato a ricominciare da capo.

Un tribunale d'appello ha condannato Faid a 25 anni in aprile per aver organizzato una rapina a mano armata del maggio 2010 trasformata in uno scontro a fuoco, in cui una poliziotta è stata uccisa…