Custodia iphone 8 plus juventus probabile Trump VP pick con record di riforma particolarmente misti-joyguard custodia iphone x-wsigfv

Secondo le ultime notizie e avvisi sul mio smartphone, la parola oggi è che il candidato del GOP Prez, Donald Trump, è pronto a selezionare Indiana Gov Mike Pence come suo compagno di corsa. Come sostenitore della riforma delle sentenze, sono un po 'deluso dal fatto che Newt Gingrich non abbia fatto il taglio, poiché è stato un recente sostenitore vocale e ripetuto degli sforzi per riformare la sentenza 'Right on Crime'. (Ciò detto, Newt spesso suonava come un membro del gruppo GOP duro e più duro in passato, e quindi non mi sarei mai sentito sicuro che anche un pick Newt avrebbe indicato un'affinità trumpiana per la riforma della sentenza.)

Il curriculum di Gov Pence sulla riforma della giustizia criminale è decisamente misto, e questi racconti di stampa collegati su vari aspetti del suo lavoro come documento esecutivo principale dell’Indiana sono le basi:

Da maggio 2013 qui, ‘il custodia jeans iphone 7 governatore dell’Indiana Mike Pence firma la condanna, legge di espatrio in legge’:

Il governatore dell’Indiana, Mike Pence, ha firmato le leggi per rinnovare le leggi sulla condanna penale dello stato e dare a alcuni trasgressori la possibilità di cancellare i loro custodia apertura verticale iphone 6 record. ‘Indiana dovrebbe essere il peggior posto in America per commettere un crimine serio e il posto migliore, una volta che tu’ Ho fatto il tuo tempo, per avere una seconda possibilità ‘, ha detto Pence in una nota.

La legge di condanna House Bill 1006 è il prodotto di tre anni di lavoro da parte di legislatori, giudici, pubblici ministeri e altri. È la prima revisione generale del codice penale dagli anni 1970. Sposterà il sistema di Indiana di quattro classi di crimine a uno che ha sei livelli di criminalità. Richiede inoltre ai trasgressori di servire il 75% delle loro frasi invece del 50% attualmente richiesto.

Pence aveva espresso preoccupazione per una versione precedente del disegno di legge, affermando che era troppo debole per i trasgressori condannati per reati di droga. Ma i legislatori hanno apportato modifiche che hanno placato il governatore. Lunedì Pence ha detto che il disegno di legge ‘riformerà e rafforzerà il codice penale dell’Indiana concentrando le risorse sui reati più gravi’.

House Bill 1482 dà a quegli Hoosiers precedentemente condannati per reati l’opportunità di avere i loro record puliti se hanno avuto un periodo prolungato senza un nuovo reato. Il disegno di legge stabilisce standard diversi per diversi reati.

Pence il disegno di legge rafforzerà le loro opportunità di lavoro retribuito. Le imprese non saranno più in grado di chiedere ai candidati se sono stati condannati per crimini, ma dovranno chiedere se sono stati condannati per crimini che non sono stati cancellati. La nuova legge 'darà una seconda possibilità di coloro che si sforzano di rientrare nella società e diventare cittadini produttivi e rispettosi della legge ', ha detto Pence.

Da marzo 2016, 'Pence ripristina le condizioni minime di detenzione per alcuni reati legati alla droga':

Il governatore Mike Pence sta rafforzando la sua posizione nei confronti degli spacciatori di droga in vista di una probabile campagna di rielezioni elettorali in cui dovrà rispondere che Indiana diventerà la capitale della metanfetamina della nazione al suo posto. Il repubblicano ha firmato in legge il 12 aprile la legge n. 1235, che ripristina una pena detentiva minima obbligatoria di 10 anni per una persona condannata per aver trattato meth o eroina che ha una precedente condanna per uso di cocaina, metanfetamina o eroina.

'I problemi di abuso di droghe non sono unici per il nostro stato, ma sono determinato a far fronte a questa sfida', ha detto Pence. 'Dobbiamo chiarire che l'Indiana non tollererà le azioni dei criminali, e sono contento di firmare la legge HEA 1235 per aumentare le pene sugli spacciatori di droga.'

Un'analisi delle condanne per lo spaccio di stupefacenti da quando è stata emanata la riforma della condanna penale nel 2014, condotta dall'Agenzia dei servizi legislativi non partigiani, ha rilevato che solo quattro degli 119 condannati a morte per metanemia o eroina avevano una condanna preliminare e sono stati condannati a meno di 10 anni di prigione ricevere in media 7,5 anni.

Più preoccupante per alcuni legislatori, tra cui la senatrice statale Karen Tallian, D Ogden Dunes, è Pence che inverte il corso sulle sue azioni passate per eliminare i minimi obbligatori riducendo ormai la capacità dei giudici di emettere la pena appropriata per ogni criminale e dando ai pubblici ministeri il sopravvento in patteggiamento con un imputato.

Dato questo governo governativo, sono incline a chiamare Gov Pence paragonabile al candidato di Prez Trump (e anche al candidato Prez Clinton) nell'arena della riforma della giustizia penale: se ci provi abbastanza, puoi trovare prontamente una base per essere molto incoraggiato o un base per essere molto scoraggiato dalle sue dichiarazioni e registrazioni…