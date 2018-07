Custodia iphone 8 plus La vittoria della Triple Crown di American Pharoah ha votato la storia sporti-custodia doppia iphone 6s-gydjec

NEW YORK L’American Pharoah ha spazzato via il Kentucky Derby, Preakness e Belmont Stakes per la prima Triple Crown delle corse di cavalli dal custodia iphone 7 plus 1978 e ha selezionato la storia sportiva di giovedì in una votazione annuale condotta dalla Associated Press. editori e direttori di notizie. Agli elettori è stato chiesto di classificare le prime cinque storie custodia iphone 8 plus apple sportive dell’anno, con la storia del primo posto che riceve cinque punti, la storia del secondo posto quattro punti e così via.

La storia sportiva n. 2, lo scandalo 'Deflategate' che ha catturato Tom Brady, quarterback del Patriots vincitore del Super Bowl, ha avuto 191 punti e 13 voti al primo posto.

Ecco le 10 migliori storie del 2015:

1. TRIPLE CROWN: Nei 37 anni da quando Affirmed è diventato l'undicesimo vincitore della Triple Crown la siccità più lunga nella storia dello sport, 13 cavalli sfortunati hanno vinto il Derby e Preakness del Kentucky solo per non aver completato lo sweep al Belmont Stakes.

Ma l’americano Pharoah prese il comando dall’inizio della corsa estenuante di 1 1/2 miglio e continuò a estenderlo. Il puledro della baia con la coda insolitamente corta ha continuato a vincere con 5 lunghezze e mezzo per il fantino Victor Espinoza, l’allenatore Bob Baffert e il proprietario Ahmed Zayat.

Era il quarto tentativo di Triple Crown di Baffert e il terzo di Espinoza, entrambi i record.

L’americano Pharoah ha continuato a celebrare il suo anno spettacolare con una vittoria nella ‘Class Classic’ di Breeders da $ 5 milioni. Si è poi ritirato all’età di 3 anni e si aggiudicherà $ 200.000, uno dei prezzi più alti per un cavallo nel suo primo anno da stallone .

2. DEFLATEGATE: I New England Patriots hanno sbaragliato gli Indianapolis Colts 45 7 nel gioco del campionato AFC il 18 gennaio per tornare al Super Bowl, ma l'azione sul campo è stata presto oscurata dallo scandalo soprannominato 'Deflategate'.

La NFL avrebbe continuato a spendere più di $ 3 milioni per l'inchiesta di Ted Wells, il cui rapporto di 243 pagine ha scoperto che era 'più probabile che no' che due dipendenti dei Patrioti rilasciarono deliberatamente l'aria dalle palle di gioco dei Patrioti al di sotto del minimo stabilito dalla lega. gioco e Brady 'erano almeno generalmente consapevoli.'

Brady, che aveva guadagnato il titolo di Super Bowl MVP quando i Patriots avevano vinto il loro quarto titolo, sarebbe stato squalificato per quattro partite. Ma un giudice ha revocato il divieto una settimana prima della stagione, criticando il commissario della NFL Roger Goodell per aver dispensato 'il proprio marchio di giustizia industriale'.

3. Il governo ha avviato una reazione a catena che avrebbe portato al ribasso i leader del calcio in tutto il mondo.

L’accusa di 47 conteggi per racket e corruzione era solo l’inizio. Per la fine custodia 360 iphone 8 plus dell’anno, il presidente della FIFA, Sepp Blatter, e il suo probabile probabile successore, il presidente della UEFA Michel Platini, erano stati sospesi per otto anni per condotta non etica da parte dell’organo di governo dello sport.

4. VINCITORI DEI GUERRIERI: troppo piccoli, non abbastanza atletici. Quello fu il colpo sia sul Golden State Warriors nel suo complesso che sulla loro stella, Stephen Curry. Invece, il dolce shooting Warriors ha vinto il suo primo titolo NBA in quattro decenni dietro l'MVP del campionato, battendo LeBron James 'Cleveland Cavaliers in sei partite.

Risulta che Golden State può giocare ancora meglio. The Warriors ha aperto la stagione successiva con un record di 24 0 di inizio.

5. SPIETH CHASES GRAND SLAM: Nessuno dei due era passato ininterrottamente dai Maestri in quasi quarant'anni, ma quella vittoria fu solo l'inizio dell'anno per la ventunenne Jordan Spieth. Ha vinto le prime due gambe di un Grande Slam, a metà per diventare il primo giocatore moderno a completare l'impresa.

Gli unici altri uomini dal 1960 ad arrivare così lontano sono stati Arnold Palmer, Jack Nicklaus e Tiger Woods e nessuno di loro è arrivato così vicino alla terza tappa come Spieth, che è stato legato per il britannico Open con due buchi da giocare prima di finire un colpo fuori da un playoff. Era anche nel gruppo finale del Campionato PGA, dove è stato il secondo classificato da tre colpi a Jason Day.

6. SERENA CHASES GRAND SLAM, TROPPO: Nel tennis, un giocatore era ancora più vicino al completamento di un Grande Slam. Aperto nello stesso anno. Ma in uno dei più grandi sconvolgimenti dello sport, Roberta Vinci ha sbalordito il 21 volte campione in semifinale a New York.

Arrivare così lontano non è stato facile, comunque. Undici delle Williams ‘vinte alle major sono arrivate in tre set, di cui otto quando si è ripresa da un set down. Afflitto da infortuni per tutta la stagione, era così malata negli ultimi giorni degli Open di Francia che pensava di ritirarsi, ma in qualche modo ha tirato fuori tre vittorie in semifinale e finale.

7. i compagni di squadra hanno assicurato che non ci sarebbe stata alcuna ripetizione nella rivincita. Lloyd ha segnato una tripletta nei primi 16 minuti in cui gli americani hanno vinto 5 2 in Canada per il loro primo titolo dal 1999. Sembrava traballante all’inizio del torneo prima che qualche cambio di fila tempestivo da parte dell’allenatore Jill Ellis mettesse Lloyd in posizione per una baldoria. Il leader di tutti i tempi, Abby Wambach, ha concluso la sua carriera con il suo primo campionato mondiale.

8. ROYALS CROWNED: Kansas City è stata una vittoria da un campionato del mondo nel 2014, eppure la piccola palla Royals non è stata considerata favorita nel 2015. I giocatori della club house sapevano meglio, e sono venuti da dietro ancora in Game 5 del World Series per battere i New York Mets in 12 inning per il loro primo titolo dal 1985.

9. MISSOURI FOOTBALL: Appena due giorni dopo che i giocatori di football del Missouri hanno minacciato di boicottare una partita, il presidente del sistema universitario si è dimesso.Tensioni sulla razza e altri problemi di benessere degli studenti stavano bollendo da settimane prima che gli atleti si unissero alla protesta a sostegno di uno studente laureato che stava tenendo uno sciopero della fame.

Alla fine difensiva delle Tigri, Charles Harris disse: ‘Lascia che questo sia un testamento per tutti gli atleti di tutto il paese che hai il potere’.

10. LO STATO OHIO PRENDE IL PRIMO TITOLO DELLA CFP: Il primo Football Football Playoff ha fatto esattamente quello che avrebbe dovuto, assegnando una possibilità di campionato ad una squadra che sembrava eliminata dalla contesa del titolo dopo una perdita all'inizio della stagione e la cui presenza nella nuova staffetta a quattro era ampiamente dibattuto. Dietro il quarterback della terza fila, il Cardale Jones, Ohio State ha stravolto il numero 1 dell'Alabama e il numero 2 dell'Oregon per dare il via ad una nuova era nello sport…