Custodia iphone 8 plus led Guarda i nuovi annunci TV di AT Coke-custodia per iphone 6 impermeabile-ihdlgy

Le pubblicità qui sono state batteria custodia iphone x trasmesse sulla TV nazionale per la prima volta durante il fine settimana.

Alcuni punti salienti: Miller Lite chiede ‘Cosa stai tenendo’ mentre guardiamo da vicino una lattina di birra a basso contenuto calorico che viene consegnata a una festa. In un posto tematizzato per la Coppa del Mondo, Coca Cola custodia iphone 6 chanel ti suggerisce di custodia iphone 6s set custodia puro iphone 5s pianificare un po ‘in anticipo per assicurarti di avere una anker custodia iphone 7 Coca Cola pronta ‘per una grande partita’. E come parte della sua continua campagna cellular line custodia iphone 6 ‘More for Your Thing’, AT ha un approccio emoji centrico per esaltare la potenza della sua rete, che definisce ‘la custodia pelle iphone 8 plus nazione più custodia iphone 8 libro grande e affidabile’.

Punteggio custodia pelle iphone x di attenzione Misura la propensione dei consumatori a interrompere una riproduzione di annunci in TV. Maggiore custodia carte iphone 6 è il punteggio, più visualizzazioni complete. Le custodia iphone 6s moschino azioni che interrompono la riproduzione di un annuncio includono custodia rugged iphone 6 plus la modifica del canale, la visualizzazione della guida, l’avanzamento veloce o lo spegnimento portafoglio custodia iphone 5 del televisore.

Indice di attenzione Rappresenta l’attenzione di una creatività o di un posizionamento specifico rispetto alla media. La media è rappresentata da un punteggio di 100 e l’intervallo di indice totale è compreso tra 0 e 200. custodia iphone 6 van gogh Ad esempio, un indice di attenzione di 125 indica che il 25% di riproduzioni degli annunci interrotti è inferiore rispetto alla media…