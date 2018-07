Custodia iphone 8 plus led Vizio si stabilisce tra le accuse che le smart TV hanno spiato sui loro p-custodia iphone 5s con anello-gsatrq

La Federal Trade Commission ha detto lunedì che Vizio ha utilizzato 11 milioni di televisori per spiare i propri clienti. Il produttore televisivo ha accettato di pagare $ 2,2 milioni per risolvere un caso con la custodia iphone 5s wonder woman FTC e l’ufficio del procuratore generale del New Jersey, dopo che le custodia iphone x humixx agenzie lo hanno accusato di raccogliere e vendere segretamente dati relativi ai suoi clienti, ai dati demografici e alle abitudini di visualizzazione.

Con l’avvento di appliance, clienti e sostenitori dei consumatori hanno sollevato dubbi custodia iphone 8 plus unicorno sul fatto che i dispositivi potrebbero inviare informazioni sensibili ai loro produttori. La FTC afferma che il caso di Vizio mostra come una televisione o un altro apparecchio potrebbero comunicare alle aziende più di quanto i loro proprietari siano disposti a condividere. con te, Kevin McCarthy, un avvocato della custodia iphone 7 plus gucci divisione FTC custodia iphone otto plus di privacy e protezione dell’identità, ha scritto in un post sul blog. Non facendolo, custodia apple iphone 7 plus rosa e la FTC è intervenuta in una parte dell’accordo, Vizio non ha confermato custodia iphone 5s trilli né ha custodia donna iphone 7 plus negato di aver commesso un errore.

la FTC ha chiarito che tutti i produttori di smart TV dovrebbero ottenere il consenso delle persone prima di raccogliere e condividere le informazioni sulla visione televisiva, e ora Vizio sta facendo custodia iphone 7originale da guida, ha detto Jerry Huang, consigliere generale Vizio.

Anche se alcuni consumatori potrebbero non riconoscere custodia apple iphone 8 plus silicone il nome Vizio, molti probabilmente hanno visto qualcosa su una televisione Vizio. L’azienda Irvine, California, che è stata recentemente acquistata dalla ditta cinese LeEco, è il produttore televisivo più popolare negli Stati Uniti. mercato, ha prodotto circa 1 TV su 5 vendute qui nel 2016. LeEco ha grandi ambizioni nello spazio del consumatore, con le aziende che producono anche un servizio multimediale in stile Netflix, smartphone custodia iphone 7s silicone e persino automobili.

Secondo la causa, Vizio stava letteralmente osservando i suoi osservatori catturare ‘seconda per seconda informazione’ su ciò che la custodia red iphone x gente vedeva sui suoi smart TV. Ciò includeva dati provenienti da cavo, banda larga, set-top box, trasmissioni aeree, DVD custodia celly iphone x e dispositivi di streaming. Vizio è anche accusato di collegare informazioni demografiche ai dati e vendere dati tra cui sesso, età e reddito degli utenti a società che fanno pubblicità mirata.

Nella sua dichiarazione, Vizio ha dichiarato di non aver mai accoppiato la visualizzazione di informazioni con dati che identificavano singoli utenti, ma ha utilizzato i dati di visualizzazione solo nell ”aggregato’ per creare report di riepilogo che misuravano il pubblico o il comportamento di visualizzazione. ‘

La parte della custodia iphone 8 bilanciere transazione pagata alla FTC riflette l’importo che Vizio probabilmente ricavava dalla raccolta e dalla vendita delle informazioni sui clienti. Vizio cancellerà tutti i dati raccolti attraverso la funzione prima di marzo 2016. Deve inoltre mostrare in modo visibile la raccolta dei dati e le politiche sulla privacy ai consumatori e creare un programma per assicurarsi che i suoi partner seguano tali politiche…