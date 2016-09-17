DAEŞ hedefleri havadan vuruldu

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Suriye’deki 3 DAEŞ hedefini imha etti.

ANKARA (AA) – Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, düzenlenen harekatla Suriye’deki 3 DAEŞ hedefini vurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatimus ve Kunah Tira bölgelerine 11.53-12.26 saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla harekat düzenlendi.

Bölgede tespit edilen DAEŞ’e ait 3 sabit hedef, ateş altına alınarak içindekilerle imha edildi.

Hava taarruzunu icra eden savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

Muhabir: Ferdi Türkten