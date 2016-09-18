DAEŞ Peşmerge cephelerine saldırdı

MUSUL (AA) – Irak’ta terör örgütü DAEŞ’in Musul çevresindeki Peşmerge cephelerine saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak’ta Başika Cephesi Peşmerge Komutanı Hamid Efendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “DAEŞ, sabah erken saatlerde üç koldan Başika, Hazır ve Güver cephelerine saldırmaya başladı. Hazır Cephesi’nde bir teröristin kendini patlatması sonucu iki Peşmerge hayatını kaybetti.” dedi.

Saldırıların tamamen püskürtüldüğünü aktaran Efendi, DAEŞ’in aralıklarla Peşmerge cephelerine havan topu attığını kaydetti.

Terör örgütü DAEŞ’in 10 Haziran 2014 tarihinden bu yana elinde tuttuğu Musul kentinin batı, kuzey ve doğu bölgeleri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri tarafından kontrol ediliyor.

Irak ordu güçleri de Musul’un güneyden kuşatılması için 24 Mart’ta geniş çaplı operasyon başlatmış ve 25 Ağustos’ta kent merkezinden yaklaşık 60 kilometre mesafede yer alan stratejik Kayyara kasabasını geri almıştı.

