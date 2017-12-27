DAGC’den İHA’ya 7 ödül birden
‘Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması’nda jüri, Erzurum ve bölge illerinden yarışmaya katılan gazetecilerin eserlerini değerlendirdi. Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Bayburt illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada 100’ün üzerinde başvuru değerlendirildi.
Değerlendirme sonucu 11 ayrı dalda ödüle layık görülen eserler belirlendi. Bu arada her bir dala merhum gazetecilerin adı verilerek anıldı.
Yapılan değerlendirmede İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez Kardelen TV’de yayınlanan Gündem Özel programıyla TV Haber Program kategorisinde birincilik ödülüne, İHA Erzurum Haber Müdürü Ahmet Akbuğa TV Haber/Görüntü kategorisinde birincilik ödülüne, İHA Erzurum Muhabiri Özge Bozo Yaygın Fotoğraf kategorisinde, İHA Ağrı Muhabiri Ahmet Genç Çevre Fotoğrafı kategorisinde, İHA Ardahan Muhabiri Olgun Yıldız Yaşam Fotoğrafı kategorisinde, İHA Kars Muhabiri Işık Çapanoğlu TV Haber/Görüntü kategorisinde ödüle layık görüldü.
İHA Bayburt Muhabiri Beşir Kelleci de Çoruh Nehri’ne düşen çocuğu kurtardığı cesaretiyle Teşvik Ödülüne layık görüldü.
Yarışmada ödül kazanan gazeteciler ve eserler şöyle oluştu:
Mithat Turgutcan Yaygın Haber Dalı
Erzurum-AA – Yunus Okur (Köy çocuklarını müzik ve sporla okullu yaptı)
Kars – AA – Cüneyt Çelik – (FETÖ üyeleri önemli bilgileri ekmek arasına saklamış)
Ümit Kılıç Yerel Haber Dalı
Erzurum – Pusula – Onur Sağsöz – (İnsanlığın yetiştiği yerde insanlık öldü)
Ardahan – Süreç – Deniz Başlı – (Vefasızlık bu olsa gerek)
Sebahattin Yılmaz Fotoğraf (Yaygın) Dalı
Erzurum – AA – Fahrettin Gök – (Demokrasi nöbetleri)
Erzurum – İHA – Özge Bozo – (Selden kurtulmak isterken)
Cemal Çelebi Haber Fotoğrafı
Kars – AA – Hüseyin Demirci – (Mehmetçik kış mesaisinde)
Yusuf Şenocak Çevre Fotoğrafı
Ağrı – İHA – Ahmet Genç – (Kar manzarası)
Tevfik Akan Yaşam Fotoğrafı
Ardahan – İHA – Olgun Yıldız – (Camlar buz tutunca)
Sadık Engin Spor Fotoğrafı
Erzurum – Milletin Sesi – M.Cem Bakırcı – (Duaları kabul oldu)
Seracettin Avar İnternet Yayıncılığı
Erzincan Medya – Yasin Köz – (Damlaya damlaya gönül bağı kurdular)
Cihat Güngör İnternet Köşe Yazısı
Erzurum Olay – Esat Bindesen – (Rıdvan Dilmen’e cevabımdır)
Kemal Alyanak Sayfa Düzeni Dalı
Erzurum – Pusula – Ahmet Aygün – (5 Eylül 2016 tarihli birinci sayfa)
Adnan Vangölü Röportaj Dalı
Bayburt Postası – Murat Okutmuş – (Koskoca bir kültürle yoğrulan koca bir ömür)
Erzurum Yaşam – Metin Uşun – (Bir logoyla başladı, modanın gözdesi oldu)
Durdemir Bilirdönmez- Tv Haber/ Görüntü
Erzurum – İHA – Ahmet Akbuğa – (Meydan muharebesi değil aşiret kavgası)
TRT- Erzurum – Ertaç Koçak – (Elektriğin zorlu serüveni)
Kars-A Haber – Bedir Altunok – (Kaşarla yuvarlandılar)
Kars – İHA – Işık Çapanoğlu – (Ördek kaçtı dalgıç kovaladı)
Erzurum – AA – Sagip Sezginer – (Elektrik arızalarına atlı müdahale)
Erzincan – AA – Yakup Bakar – (Kazada kaybolan gözünü aradı)
Celal Kaçtıoğlu Tv Program(Yaygın) Dalı
TRT Erzurum – Müslim Demircan – (Elektriğin zorlu serüveni)
Temel Aydın Tv Program(Yerel)
Kardelen Gündem Özel Ayhan Türkez – Esat Bindesen – (Demokrasi Kahramanları)
Hasan Ali Kasır Radyo Programcılığı(Yaygın) Dalı
TRT Erzurum Radyosu -Hafize Batmaz Doğu’nun sesi
Galip Tutar Dergi Haber Yayıncılığı Dalı
Erzurum Aktüel – Mehmet Akif Özsoy
Yücel Söztutan Teşvik Ödülü
Bayburt – İHA – Beşir Kelleci
Hüseyin Uray Haber Teşvik Ödülü
Kardelen TV- Duygu Şahin
Ahmet Akbuğa
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