Dağcılar Özgür Bodur'u andı

NİĞDE (AA) – Türkiye Dağcılık Federasyonu, geçen yıl Niğde Aladağlar’daki eğitim kampında düşerek hayatını kaybeden antrenör Özgür Bodur anısına “Özgür Bodur Aladağlar Dağ Geçişi ve Zirve Faaliyeti” etkinliği düzenledi.

Etkinliği için Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Balıkesir ve Niğde’den gelen dağcılar, Çamardı ilçesi Demirkazık Mümtaz Çankaya Dağ Evi’nde buluştu. Etkinlikte Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Federasyon Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Okay Vural, antrenör Ahmet Taşcı, Niğde Dağcılık İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz da hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından federasyon başkanı Başar, genç yaşta kaybettikleri Bodur’un anısını yaşatmak istediklerini söyledi.

Başar, “Kendisi 2. kademe antrenörümüzdü. Özgür’ü çok üzücü bir şekilde çok erken kaybettik. Anısını yaşatmak için kazanın olduğu bölgede bir etkinlik planladık. Etkinliği her yıl tekrarlamak istiyoruz. Dağcılık sporuna gönül verenler bilirler ki, ip birliğinde olmak, arkadaşlık, sevgi ve paylaşım duygularının en üst noktada olduğu spor dallarından bir tanesidir. Özgür Bodur antrenörümüz, Niğde Aladağlar Cimbar Boğazı’nda eğitim verirken, kutsal bir görevi yaparken aramızdan ayrıldı. Bundan dolayı onu ve tüm dağlarda kaybettiğimiz dağcı dostlarımızı anıyoruz.” dedi.

Antrenörler Ahmet Taşcı da “Bizler dağcılığa gönül verdik. Dağlara gitmeyi seçtik. Tıpkı aramızdan ayrılan Özgür Bodur ve diğer arkadaşlarımız gibi. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımızı asla unutmayacağız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yönetici ve sporcular, Cimbar Boğazı’nda, Özgür Bodur’un düşerek hayatını kaybettiği alana çiçek bırakıp, dua okudu.

Etkinlikler, Cimbar tırmanışı, Karagöl kampı, Yedigöller geçişi, Direktaş, Emler ve Kızılkaya zirve tırmanışları, Sokulupınar kampıyla sürecek.

Profesyonel dağcı ve eğitmen Özgür Bodur, geçen yıl 16 Mayıs’ta Niğde Demirkazık’taki bir eğitim sırasında 15 metrelik uçuruma düşerek ağır yaralanmış, 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından 33 yaşında hayata gözlerini yummuştu.