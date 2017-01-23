Dağda kamp yapan üç kişi kurtarıldı

KONYA (AA) – Konya’nın Akşehir ilçesinde kurdukları kamp alanına gelen kurtlardan korkan 3 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aziz Onur Yelken (18), Gökhan Yelken (22) ve Mehmet Yelken (21) isimli üç genç, bin 400 rakımlı Sultan Dağı’nda kamp kurdu. Gece kamp alanının çevresine gelen kurt sürüsünden korkan gençler, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istediler.

Üç saatlik çalışma sonucu kamp alanına ulaşan ekipler, gençleri ilçe merkezine getirdi.