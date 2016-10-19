Dağdaki başıboş köpekler barınağa yerleştirildi

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da, Ilgaz Dağı’nda bin 800 metre yükseklikte bulunan yayladaki başıboş köpekler, belediye ile Orman ve Su İşleri şubesi ekiplerince barınağa yerleştirildi.

Ilgaz Dağı’nda yaklaşık bin 800 metre yükseklikte bulunan Kırkpınar Yaylası’nda sahipsiz köpekler bulunduğu ihbarını alan Çankırı Belediyesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Çankırı Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler tarafından yakalanan 10 köpek, muayenelerinin ardından Çankırı Belediyesi Köpek Barınağı’na yerleştirildi.

Çankırı Belediyesi veteriner hekimi Zekeriya Öcal, AA muhabirine, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu tarafından yapılan ihbar üzerine Kırkpınar Yaylası’na geldiklerini söyledi.

Kent merkezinden yaklaşık 80 kilometre uzaktaki yaylada köpeklerin başıboş dolaştığını gördüklerini ifade eden Öcal, “Hayvanlar burada aç kalmış. Ayrıca soğuktan da etkilenmişler. İlk etapta onları besledikten sonra kent merkezine götürdük. Belki de ölümden kurtardığımız köpekleri bakımevimize yerleştirdik. Bu hayvanları tedavileri yapıldıktan sonra sahiplendireceğiz ya da şehir içinde uygun yerlere bırakacağız.” dedi.

Öcal, hayvanların benzer durumda kalmaması için bölgeyi sık sık ziyaret edeceklerini kaydetti.