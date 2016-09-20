Dağlıca'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari’nin Dağlıca kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen 7 terörist etkisiz hale getirildi.
ANKARA (AA) – Türk Silahlı Kuvvetlerince Dağlıca kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hakkari’nin Dağlıca kırsalında iki “dinamik hedef” tespit edildi.
Bunun üzerine, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bölgeye hava harekatı düzenlendi. Jetlerin 09.36-09.42 saatlerinde düzenlediği harekat sonucu 7 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi, teröristlerin silah mevzileri imha edildi.
Görevin ardından savaş uçakları üslerine döndü.