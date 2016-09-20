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Dağlıca'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari’nin Dağlıca kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen 7 terörist etkisiz hale getirildi.

20 Eylül 2016 Salı, 18:55
Dağlıca'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

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ANKARA (AA) – Türk Silahlı Kuvvetlerince Dağlıca kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hakkari’nin Dağlıca kırsalında iki “dinamik hedef” tespit edildi.

Bunun üzerine, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bölgeye hava harekatı düzenlendi. Jetlerin 09.36-09.42 saatlerinde düzenlediği harekat sonucu 7 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi, teröristlerin silah mevzileri imha edildi.

Görevin ardından savaş uçakları üslerine döndü.

Türkiye

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