Dağlık arazide kaybolan 3 kişi kurtarıldı

KARAMAN (AA) – Karaman’da kırsal alanda kaybolan 3 kişi, Jandarma ve AFAD ekiplerince iz takip köpeğinin yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Lale köyünde kuzen olan Ali Ünlü (16), Mustafa Ünlü (17) ve Hanefi Ünlü (16), gezmek için köyün dışına çıktı.

Şahıslar, bir süre sonra kar yağışı ve tipi yüzünden yollarını kaybederek köyden uzaklaştılar.

Gençler, kaybolduklarını telefonla akrabalarına ve Jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine arama tarama çalışmalarını başlatan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, Jandarmaya ait “Kahve” isimli iz takip köpeğinin de yardımıyla kayıp şahısları köyden 8 kilometre uzaklıkta buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, ailelerine teslim edildi,