'Daha fazla insanın ölmesi için cesetlere tuzak kurulmuştu'

Sabra ve Şatilla katliamının tanığı Dimmas, “İsrail ordusunun çekilmesinden sonra geldiğim kampta gördüğüm manzara korkunçtu. Daha fazla insanın ölmesi için cesetlere tuzaklar yerleştirilmişti.” dedi.

BEYRUT (AA) – Lübnan’da Filistinli mültecilerin yaşadığı yaklaşık 20 bin kişilik “Sabra ve Şatilla Kampı”nda 34 yıl önce gerçekleşen katliamın izleri buradaki Filistinlilerin belleklerinde hala canlılığını koruyor.

Başkent Beyrut’un batısındaki Sabra ve Şatilla Kampı’nın dar sokakları, 1982 yılının eylül ayında büyük bir katliama tanıklık etti. Kampa baskın düzenleyen İsrail gözetimindeki Lübnanlı aşırı sağcı Hristiyan Falanjist milisler, binlerce masum insanı öldürdü.

Sabra ve Şatilla katliamının tanıkları 34 yıl sonra o gün yaşananları ve kamptaki hayat mücadelelerini AA muhabirine anlattı.

“Cesetlere dahi bubi tuzakları yerleştirilmişti”



Katliam sırasında 16 yaşında olan Filistinli mülteci Muhammed Dimmas, binlerce insanın katledildiği o günü unutmasının mümkün olmadığını söyledi.

Yaşananları kelimelerle ifade etmenin çok zor olduğunu belirten Dimmas, “Siyonistlerin Filistin ve Lübnanlılara karşı işledikleri suça bizzat şahit oldum. İsrail ordusunun çekilmesinden hemen sonra geldiğim kampta gördüğüm manzara korkunçtu. Yerler ceset doluydu. Öyle ki daha fazla insanın ölmesi için cesetlere dahi bubi tuzakları yerleştirilmişti.” dedi.

Kampta yaşayan bir diğer Filistinli Fadi Abdulhadi (38) ise katliamın yaralarının çok derin olduğunu ve üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin kapanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

“Adaletin tecelli etmesini istiyoruz”



İşlenen katliama ilişkin adli sürecin çalıştırılmadığını kaydeden Adluni, “Bu katliam bize sonsuza kadar unutamayacağımız bir acı bıraktı. Ancak bu işin peşini bırakmayacağız. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Filistinlilere hakları teslim edilene kadar durmayacağız.” ifadelerini kullandı.