Gençlik Hizmetler Genel Müdürlüğü Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Osman Çetiner, Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı ziyaret etti.

Daire Başkanı Çetiner’in, Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı ziyaretinde İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Tahir Nazik ve Seydişehir Gençlik Spor Hizmetleri Müdür Vekili Soner Balcı hazır bulundu.

Daire Başkanı Osman Çetiner, Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a Seydişehir’de hayata geçirilecek gençlik projeleri ve kampları hakkında data verdi. Seydişehir’e bir dizi proje çalışmaları ve kamp çalışmaları konularında gösterme alış verişinde bulunmak üzere geldiğini açıklayan Çetiner, “Seydişehir’e gençlerimiz için neler yapabiliriz, neler kazandırabiliriz gözlemlemek için geldik. Gençlik kampları ve gençlere karşın projelerimiz var. Başkanım gençlerimize layık veriyor. Başkanımıza uğrayarak kendilerine Kapalı Spor Salonumuzda verdiği hizmet ve desteklerden nedeniyle teşekkür etmek istedim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Eğitim camiasından geliyorum. Öğrencilerimizi ve gençlerimiz seviyorum. Amacımız gençlerimizin abes vakitlerini kahve köşelerinde, bilgisayar başlarında vakitlerini nafile geçirmemeleri. Yeter fakat gençlerimiz anlamsız zamanlarını en iyi yerlerde spor yaparak geçirsinler. Onlar için Seydişehir Belediyesi olarak daha sağlıklı, daha donanımlı alanlarda sportif faaliyetler yapabilecekleri ortamlar karşılamak” biçiminde konuştu.