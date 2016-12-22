Dalgın sürücüler trafikte tehlike oluşturdu

Sahil yolunu kullanan dalgın sürücüler kullanıma bugün açılan Avrasya Tüneline girince baskı anlar yaşadı. Tünel yoluna girdiklerini son anda fark eden sürücüler Anadolu yakasına geçmemek için geri geri dönmeye çalıştı. Tünele girmeden önce trafik levhasını fark edemeyen bazı sürücüler ise hatalarının farkına varıp tünele girmeden geri geri kaçmaya çalıştı. Bir Takım sürücülerin araç dörtlülerin yakarak geri geri geldiği yolda bir takım sürücüler ise araçları çevirerek zıt yönde devam etti. Tünele girmek istemeyen sürücüler ise geri geri gelerek Tünel ayrımından Yenikapı istikametine dürüst devam ettiği görülürken düşünceli sürücülerin geri çıkmaya çalışması trafikte risk oluşturdu.

Selim Bayraktar