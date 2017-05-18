‘Dam palas’ dönemi başladı

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da sıcak yaz dönemlerinde vatandaşlar evlerinin teras ve balkonlarında yatıyor. Kendilerini terasa atan vatandaşlar, terasları tahta ve demirden yapılan yataklarla donatıyor. Teknolojik serinleme yöntemlerinin fiyatı yüksek veya yetersiz olması sebebiyle vatandaşlar yüzyıllardır devamlı geleneksel yöntemlere başvurup, daha ucuz olan yatakları tercih ediyor. Akşam güneş batar batmaz evdeki işlerini tamamlayan kadınlar, terasa çıkardıkları yatakları hazırlanan ’dam palaslara’ sererken, misafirler de birçok zaman burada ağırlanıyor. Maliyeti oldukça düşük olan yataklar, ailelerin serin ortamda uyumalarına olasılık sağlamanın yanına yüzyıllardır süren bir geleneği de devam ettiriyor.

MARANGOZLAR SİPARİŞ YETİŞTİRMEKTE ZORLANIYOR

Dam palaslara ilginin yoğun olduğunu gösteren marangoz ve demirciler ise siparişleri yetiştirmekte zorluk çekiyor. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki sanayi sitesinde marangozluk yapan Halil Bilen, yaz sıcaklarının başlamasıyla dam palaslara ilginin yoğun olduğunu, bu yüzden siparişleri yetiştiremediklerini söyledi.

Mesleği babasından öğrendiğini gösteren Haberdar Olan, “Yaklaşık 25-30 senedir marangozluk yapıyorum. Yaz aylarının gelmesiyle millet damlarda yatmaya başlıyor. Yani dam palas sezonu başlıyor. Biz de dam palasların içindeki tahtları yapıyoruz. Demirciler ise demirlerini yapıyor. Bir Zamanlar dam palasların tümü tahtadan yapılıyordu fakat ıslandıklarında tahta iskelet öncelikle çatlıyor, sonradan ise çürüyordu. Ömrü kısa olduğu için sonradan iskeleti demirden yapılmaya başlandı. Demir iskelet daha dayanıklı oluyor. Biz de tahtaları çürüyen ya da kendine yeni dam palas yapanların tahtlarını yapıyoruz. Çok artı aşırılık var. Şu an siparişleri yetiştiremiyoruz. İnşaatlarda kullanılan kalıp tahtalarını kullanıyoruz. Kalınlığı 2 santimetredir. Kalın ve rahat tahtalar keza daha dayanıklı oluyor keza de zamanla kambur olmuyor ve çatlamıyor. Geniş ve ince olan tahtalar zamanla hem çatlıyor keza de kamburlaşıyor” dedi

Günde ortalama 5 dam palas hazırladıklarını kaydeden Halil Bilen, “Yaptığımız dam palaslar 2-3 ve 4 metreden oluşuyor. Bir buçuk santim kalınlığındaki tahtaların metrekaresi 70 Türk Lirasından, 2 santim kalınlığındaki tahtaları ise metrekaresini 75 Türk Lirası’ndan yapıyoruz. Her bir metrekare bir yatak kapasitesidir. Yani 4 metrelik bir dam palasta çocuk haricinde 4 yetişkin yatabiliyor” şeklinde konuştu.

’DAM PALAS’ İSMİYLE TANINDI

Yazlık yataklar, bölgede ’dam palas’ olarak biliniyor. Ulusal ve lokal basında da bulunan dam palaslar, komşu il ve ilçelerden de alaka görüyor.

DOĞAL ORTAM, PAK HAVA

Teras ve balkonda yatmanın kendileri için bundan böyle bir kültür haline geldiğini anlatan Veysi Sana isimli yurttaş, “Senelerdir damda yatıyoruz. Evde klimamız var lakin damda uyuklamak bize daha doğal geliyor. Akşam hava kararınca dama çıkıyoruz. Sabahleyin ise kuşların, horozların sesleriyle uyanıyoruz. Herkese damda uyumayı tavsiye ediyorum. Damda yatmalar tüm Şanlıurfa ve civarındaki illerde yaygındır. Doğal bir güzellik, doğal bir etraf, temiz bir hava var. Hatta geceleri uyurken yıldızları seyrederek uyuyoruz. Bu bizim dam palasımızdır “dedi.

Veysi Sana, dışında uyumanın rahatlığıyla beraber tehlikeli olduğunu da belirterek, geçen yıl terastan düşerek yaralananların sayısının epeyce artı olduğuna dikkat çekti.

ÖLÜMLERE DE NIÇIN OLUYOR

Dam palasları seçim eden vatandaşlar ara sıra yüksekten düşebiliyor. Bu da yaralanmalarına, hatta ölmelerine bile yol açabiliyor. Tedbir alınmadığı takdirde en büyük tehlikeyi ise çocuklar yaşıyor.

Enver Zencirci