Damat'tan “doğa dostu” koleksiyon

İSTANBUL (AA) – Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, sürdürülebilir üretim yöntemleriyle ekosisteme saygılı koleksiyon hazırladıklarını belirterek, "Bu anlayışla ürettiğimiz doğa dostu ürünleri, 2020-21 sonbahar/kış koleksiyonunda müşterilerimizle buluşturacağız." dedi.

Erkek modası markası Damat, Tween ve D'S Damat'ı bünyesinde barındıran Orka Holding, 86 ülkeden yaklaşık 200 bayiyi ağırladığı 11. Yurtdışı Bayi Buluşması organizasyonu kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Orakçıoğlu, 11'incisini düzenledikleri etkinlikte yurt dışından aralarında İtalya, Almanya, Kanada, ABD ve Dubai'nin de olduğu 86 ülkeden bayi ağırladıklarını kaydederek, organizasyonla ilgili bilgiler verdi.

Dünya moda endüstrisinin "sürdürülebilirlik" sınavından geçtiğini dile getiren Orakçıoğlu, bilinçli tüketimin yaygınlaşmasıyla artık ekosisteme saygılı, doğa dostu ürünlerin tercih edildiğini, söyledi.

Orakçıoğlu, moda perakendesinde küresel başarı için sadece mağaza açmanın yeterli olmadığını, dünyada yükselen değerlere ve ekosisteme uyum sağlamanın, global bir marka olmanın en önemli şartı haline geldiğini bildirdi.

Sürdürülebilirlik ve doğal kaynakları korumanın, müşterilerine ve ekolojik dengeye olan duyarlılıklarının en önemli kanıtı olduğunu anlatan Orakçıoğlu, bu kapsamda "sürdürülebilir" üretim yöntemleriyle ekosisteme saygılı koleksiyon hazırladıklarının bilgisini verdi.

– "2025'e kadar koleksiyonumuzun yüzde 80'i doğa dostu olacak"

Orakçıoğlu, bu anlayışla ürettikleri doğa dostu ürünleri, 2020-21 sonbahar/kış koleksiyonunda müşterilerle buluşturacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya moda perakendesinde sürdürülebilirlik kavramını konuşmamak bile ayıp olarak karşılanıyor. Biz de bu alanda Ar-Ge çalışmalarımızı son dört yıldır titizlilikle yürütüyoruz. Sürdürülebilirliği bütünsel bir yaklaşımla ele alıyor, doğru tarımla üretilen pamuk, geri dönüşümlü ve doğa dostu elyaflar, enerji ve su tasarrufuna imkan sağlayan yeni makine ve proses tasarımlar gibi tüm adımlarımıza dikkat ediyoruz."

Orakçıoğlu, pet şişe gibi polyester kökenli atık ürünlerden üretilen geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak temiz üretim yaptıklarını kaydederek, "Bunun sonucunda 2020-2021 sonbahar/kış sezonu için çevre dostu ürünlerden oluşan bir koleksiyon hazırladık. Şu anda koleksiyonumuzun yüzde 20'ye yakını bu ürünlerden oluşuyor. 2025'e kadar koleksiyonumuzun yüzde 80'inin bu şekilde olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Modada attıkları bu adımların ülkenin algısını olumlu yönde etkileyeceğini ve farklı sektörlere ilham vereceğini dile getiren Orakçıoğlu, müşterilere, gelecek nesillere ve doğaya karşı sorumluluklarının farkında olduklarını vurguladı.

– "2019'da yolumuza ışık hızıyla devam ettik"

Orakçıoğlu, markalı ihracatta kendi segmentlerinde lider olduklarını belirterek, tüm zor şartlara rağmen burada dünyayı buluşturduklarını söyledi.

Geçen yıl çok önemli hedefleri yakalamayı başardıklarını, performans anlamında büyüdüklerini, bugüne kadar ki en yüksek EBİTDA değerine ulaştıklarını dile getiren Orakçıoğlu, global rekabetin içinde yollarına ışık hızıyla devam ettiklerini bildirdi.

Orakçıoğlu, geçen yıl 40'tan fazla yeni mağaza açtıklarını kaydederek, sadece aralık ayında Dubai'den Belçika'ya, İtalya'dan Taşkent'e ve Afrika'nın bazı bölgelerine kadar 11 mağazayı hizmete aldıklarını anlattı.

Orakçıoğlu, geçen yılki cirolarının 750 milyon TL'ye ulaştığını kaydederek, 2020'de de geçen yıl yakaladıkları yüzde 18'lik büyüme oranının üzerine çıkmayı ve yüzde 25 büyümeyi hedeflediklerini vurguladı.

– "Bu yıl yurt dışında 40 yeni mağaza açacağız"

Orakçıoğlu, şu anda dünya genelinde mevcutta 420 olan mağaza sayısını 480'e ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek, yurt dışında 40 mağaza hizmete alacaklarını, her hafta bir mağaza açmak istediklerini söyledi.

Bu yıl yurt dışında açılması planlanmış ve anlaşmaları imzalanmış 40 mağazalarının bulunduğunu dile getiren Orakçıoğlu, Roma'da çok büyük bir mağaza açacaklarını, 12 Haziran'da Türkiye ile İtalya arasında EURO 2020 Avrupa Şampiyonası karşılaşması oynanacağını, bu kapsamda Roma'daki mağazanın açılışına büyük önem verdiklerini anlattı.

Orakçıoğlu, Bakü ve Bükreş'te iki flagship mağazayı hizmete alacaklarını kaydederek, "İtalya ve İspanya'da 10 mağaza açılacak. Bugüne kadar hep ABD'de mağaza olarak neden olmadığımız soruluyordu. ABD'de de Washington, New York ve Santa Monica'da olmak üzere toplam 3 mağaza açacağız. Yurt içinde de çeşitli lokasyon değişiklikleri yapıp, minimum 16 yeni mağaza açarak büyümeye devam edeceğiz." dedi.

Uzakdoğu'da Malezya'yı hedef aldıklarını, Malezya ile Singapur arasında bir köprü oluşturacaklarını kaydeden Orakçıoğlu, mart-nisan döneminde orada da ciddi bir etkinlik yapacaklarını söyledi.

– "Giresun'da 10 milyon liralık yatırımla ek fabrika açacağız"

Orakçıoğlu, bu yıl, önceden kararlaştırılan yatırımları da hayata geçireceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Martta Giresun'daki üçüncü fabrikamızı açıyoruz. Giresun'da 2004'te faaliyete geçen fabrikamız halen 20 bin metrekare üretim alanına ve 950 çalışana sahip. Martta 10 milyon TL yatırımla hayata geçireceğimiz ek yatırımla kapasite artışı yüzde 40 olacak. Mevcuda ek olarak en az 200 kişilik istihdam sağlayacağız. Bölgenin en büyük istihdamını yapmış olacağız. Bu yıl mağazalarımızda da yurt içi ve yurt dışında 150'şer olmak üzere toplamda 500 ek istihdam oluşturacağız."

Orakçıoğlu, bu yıl hedefleri arasında "dijital yapılanmayı güçlendirmenin" de bulunduğunu kaydederek, 2002 sonuna kadar dijital dönüşümün tamamlanacağını, bu sayede çalışanların performansını daha da katma değerli hale getireceklerini söyledi.

Bayilere sunulan koleksiyonda ilk kez "akıllı gardrop sistemi"ni sunduklarını ifade eden Orakçıoğlu, kıyafet seçimi konusunda zamanı olmayan, hızlı karar vermesi gereken müşterilere ofisten sosyal yaşama kadar bütün bir haftanın döngüsünü düzenleyebileceği bir koleksiyon hazırladıklarını anlattı.

Orakçıoğlu, spora ve sporcuya yönelik desteklerinden bahsederek, 12 Haziran'da Türkiye ve İtalya arasında oynanacak karşılaşmaya milli takımın giyim sponsoru olarak en iyi şekilde hazırlandıklarını, milli takım için tüm dünyanın konuşacağı bir koleksiyon hazırladıklarını bildirdi.

– "Yaşadığımız zorluklar dünyanın her yerinde var"

Orakçıoğlu, bir gazetecinin, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı'nın sektörle ilgili yorumlarına ilişkin sorusu üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Abdullah Ağabey sektörde saygı duyduğumuz birisi. Ancak dün farklı bir açıklaması daha oldu. Benim yorum yapmam çok doğru olmaz. Heyecan ve enerji konusunda, özellikle hedef konusunda ortaya koyduğumuz performansımıza baktığımızda bizim için öyle görünmüyor. Bugün ülkemizde zor diye tanımlanan bazı şeyler var. Ancak bu zorluklar dünyanın her yerinde var halihazırda. Şu anda anormalin normal sayıldığı dönemlerden geçiyoruz. O zaman yapmamız gereken işimiz dört elle sarılmak."

Orakçıoğlu, mal ve hizmette işin iyi yapılması durumunda ortaya konulacak performansla hedeflere doğru hızla ilerlenebileceğini bildirdi.

– "Tekstil ve hazır giyimde hedeflerin yakalanması için yeni yatırımlar şart"

Orakçıoğlu, bir gazetecinin, "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle dünyada ticaretin yeniden şekilleneceğini söyledi. Tekstille ilgili birkaç dernek başkanına da sorduk, Türkiye'de siparişin artışıyla ilgili beklenti var. Bu size avantaj olarak dönecek mi?" şeklindeki soruya karşılık şunları kaydetti:

"ABD Ticaret Bakanı, mevcut kapasite ile iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin tutturulamayacağını söylemişti. Şu anda tekstil sektörü yüzde 80 kapasite ile çalışıyor. Sektörün daha fazla ihracat yapabilmesi için mutlaka yeni yatırımlar gerekiyor. Bu yeni yatırımlar sektöre bir ivme kazandırabilir. Bizim yeni yatırımımız da buna bir örnek. Özellikle Uzakdoğu ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının, Brexit'in farklı yansımaları olacak. biz oyuna hazır olalım. Oyuna hazır olursak bu süreci lehimize çevirebiliriz."

– "İspanya'da büyüme katlanacak"

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ise, global yolculuklarının bu yıl da ışık hızıyla devam edeceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl özellikle Avrupa'ya, orada da İtalya ve İspanya'ya yönelik büyüme planlarımız oldukça agresif. Yakında İspanya'da büyümemiz katlanacak. İtalya'da yüzde 50 büyüme hedefi planladık. Halen İtalya'da 31 satış noktasındayız. Yine bu yıl Malta, Dubai, Polonya, Tunus gibi yeni ülkelerin katılımıyla global büyümemize devam edeceğiz. Markalarımızla toplamda 86 ülkeye ulaşmış olacağız."

Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu da dünyada erkek giyim deyince akla ilk olarak İtalyan markaların geldiğini ancak İtalya'da üçüncü ya da dördüncü jenerasyonun heyecanını, enerjisini kaybettiğini söyledi.

Kendilerinde ise moral ve motivasyon bulunduğunu dile getiren Orakçıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ekibimizle bu işi en iyi şekilde yapabilecek tecrübe ve birikime sahibiz. Bu çok büyük bir avantaj. Dünyada bizim segmentimizde çıkışta olan ve gelecekte dünyanın konuşacağı 3-5 markadan biri olarak gösteriliyoruz. Yıllar önce hayranlıkla izlediğimiz markalar, şu anda bizimle iş birliği arıyor. Gündemimizde ayrıca e-ticaret ve deneyim mağazacılığı var. Ciromuzun yüzde 8'i halen e-ticaretten karşılanıyor. Bu yıl yüzde 11'e çıkmasını bekliyoruz. Bu yıl ayrıca dijitalleşmeyle birlikte yeni mağaza konseptlerimiz servis ve deneyim merkezine dönüşecek."