“Damla Projesi” gönüllüleri Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) – Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen “Damla Projesi” kapsamında Kırıkkale’ye gelen 20 üniversite öğrencisi Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesini ziyaret ederek, şehit yakınlarıyla buluştu.

Derneğin Kırıkkale şubesinin de yer aldığı Atatürk Parkı’nda düzenlenen programda, AA muhabirine açıklamalarda bulunan proje koordinatörü Sümeyye Sertkaya, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen üniversite öğrencileriyle birlikte şehit aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Kırıkkale’de iyilik faaliyetlerinde bulunduklarına değinen Sertkaya, şöyle konuştu:

“Din, dil, ırk gözetmeden karşılıksız şekilde iyilik yaparak, gönüllere dokunmak istiyoruz. Huzurevleri, engelliler, hastalar, çocuklar ve şehit ailelerini ziyaret ettik. Nasıl gönüllere dokunabiliriz diye düşünüyoruz. Çalabileceğimiz kapıları çalıyoruz, köyleri ziyaret ediyoruz. Şimdi şehit ailelerimizle birlikteyiz. İkramlarımız oldu, beraber çay içip sohbet ettik. Şehit ailelerimize ufakta olsa manevi anlamda destek olmaya çalıştık. Onları yalnız bırakmıyoruz. Her zaman yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz. Bu ailelerimiz evlatlarını bizler için yani bu vatan için şehit verdi. Bizler her zaman onların yanındayız.”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Rıfat Öcal ise projeye katılan öğrencilere teşekkür etti.

Şehit ve gazi aileleri olarak manevi destek ihtiyacı hissettiklerini dile getiren Öcal, “Ailelerimizin yanlarında birilerinin olduğunu bilmeleri bizim için çok önemli. Tek ihtiyacımız manevi destek. Öğrencilerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim ailelerimizin acılarını paylaştılar. Bizler her zaman vatan sağ olsun demeyi bildik.” diye konuştu.

Denizli’de, çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 25 yaşındaki polis memuru Ramazan Akçadağ’ın annesi Yeter Akçadağ da evladının şehit olmasının üzerinden dört ay geçtiğini ve hala acısının çok derinde olduğunu anlattı.

Akçadağ, proje kapsamında kendilerini ziyaret edip ve yanlarında olduklarını hissettiren öğrencilere teşekkür ederek, “Kader, kısmet, bizim oğlumuza da şehitlik nasipmiş. Acımız büyük, tesellisi de büyük. Şehit diyoruz evladımıza. Bu güzel düşünceli öğrencilerimizden Allah razı olsun. Bunlar kocaman yürekli evlatlar. Yaşıtları gezip tozarken bunlar böyle güzel bir projeye imza attıkları için bunların hepsi benim yavrum oldu.” ifadelerini kullandı.

Program şehit aileleriyle birlikte yenen yemeğin ardından son buldu.