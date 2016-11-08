Danimarkalı Peter ve İngiliz Burcu Müslüman oldu

KONYA (AA) – Danimarkalı Peter Eigtved ve İngiliz Burcu Karaboyun, Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen ihtida töreninin ardından Müslüman oldu.

Beyşehir İlçe Müftülüğüne Müslüman olmak istediğini beyan ederek başvuran Danimarkalı 46 yaşındaki Peter Eigtved ve bir Türk’le evlendikten sonra Burcu ismini alan 53 yaşındaki İngiliz kadın için ihtida töreni düzenlendi.

Törenin ardından kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Danimarkalı Peter ‘Polat’ ismini aldı.

Bir süre önce Ali Karaboyun’la evlenen İngiliz kadın ise Burcu ismini alarak Müslüman oldu.

Burcu Karaboyun, eski ismini hatırlamak bile istemediğini belirterek, telaffuz edilmesini istemezken, dünya evine girdikten sonra eşi ve eşinin akrabalarının yaşantısından etkilendiği için İslam dini ile onurlanmak istediğini kaydetti.

Müslümanlığı seçerek Polat ismini alan Danimarkalı Eigtved ise, bir süredir yaşadığı ülkede İslam dinini araştırmaya başladığını belirterek, “Tatil için geldiğim Antalya’da, benim gibi İslam dinini seçen Burcu Karaboyun’un ailesiyle tanışınca onların destekleri sayesinde Müslüman olmaya karar verdim.” dedi.

Beyşehir Müftü Vekili Kazım Gül de, “Müslümanlığı seçen her iki kardeşimize de dünya ve ahiret saadeti, kalan ömürlerinde sağlık ve mutluluk diliyorum.” diye konuştu.

Müslüman olan Danimarkalı Polat Eigtved ile İngiliz Burcu Karaboyun’a Müftü Vekili Gül tarafından Kur’an-ı Kerim ve İngilizce temel dini bilgiler kitapları hediye edildi.

