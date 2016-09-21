Danıştayda 3 daire başkanlığı için seçim yapıldı
Danıştayda 1, 2 ve 3. Daire başkanlıkları için seçim yapıldı. Danıştay 1. Daire Başkanlığına Arlı yeniden seçilirken, Ahi 2. Daire Başkanı, Samur 3. Daire Başkanı oldu.
21 Eylül 2016 Çarşamba, 23:28
ANKARA (AA) – Danıştay Genel Kurulunca 3 daire başkanlığı için seçim yapıldı.
Bugün yapılan seçimlerde, Danıştay 1. Daire Başkanlığına İlyas Arlı yeniden seçildi.
Seçimlerde, 2. Daire Başkanlığına aynı daire üyesi Ercan Ahi, 3. Daire Başkanlığına aynı daire üyesi Mehmet Ali Samur geldi.