Danıştayda 3 daire başkanlığı için seçim yapıldı

Danıştayda 1, 2 ve 3. Daire başkanlıkları için seçim yapıldı. Danıştay 1. Daire Başkanlığına Arlı yeniden seçilirken, Ahi 2. Daire Başkanı, Samur 3. Daire Başkanı oldu.